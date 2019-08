Ioana Ginghină, mărturisiri despre relaţia cu Alexandru Papadopol: cum a încercat actriţa să-şi salveze căsnicia

Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol, care au divorţat după 12 ani de căsnicie, au împreună o fiică, Ruxandra, în vârstă de 11 ani.

„Încercările au constat în a fi ceea ce credeam eu că este femeia perfectă. Am început să fac mai multă mâncare, să fiu mai sexy. Eu oricum sunt extrem de atentă la cum stau prin casă şi am tot soiul de… Adică, cine mă cunoaşte ştie dinainte că eu, aşa... eram foarte atentă la exterior, nu la interior (…). Cam astea au fost încercările, că altceva nu aveam ce să fac. Eu oricum îl înţelegeam, adică la noi nu exista «unde te duci, ce faci, cât stai, unde stai», aici nu aveam ce să corectez. Nu am avut niciodată problema asta vizavi de program. Culmea, acum am, când sunt fosta soţie, dar pentru copil“, a declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol pe platourile de filmare după ce Ruxandra Ion i-a distribuit pe cei doi în aceleaşi telenovele, precum „Numai iubirea“ (2004), „Daria, iubirea mea“ (2006) şi „Aniela“ (2009). În 2007 cei doi s-au căsătorit, iar la scurt timp au devenit părinţi de fetiţă.