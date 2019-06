Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol s-au despărţit după 12 ani: ce a declarat actriţa

După mai multe luni de speculaţii potrivit cărora Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol s-au despărţit, actriţa a confirmat zvonurile.

Actriţa aşteaptă să înceapă vacanţa pentru a rezolva problema cu soţul ei, de care deja s-a separat. „Intenţia mea e să fac un comunicat de comun acord cu Alexandru în care să spunem exact cum stau lucrurile şi să se liniştească un pic apele. Am stat 12 ani împreună, suntem ca un brand. Până la urmă asta e“, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!

Cei doi nu mai locuiesc împreună, iar despre o posibilă nouă relaţie, actriţa a mărturisit pentru sursa citată: „Nu ştiu dacă acum sunt pregătită să mă reîndrăgostesc neapărat, dar să ştii că îmi doresc să vină prinţul meu pe cal alb. Eu întotdeauna am fost aşa. Dacă mi-ai cunoaşte familia, ai vedea că avem o naivitate care ne curge prin sânge. Şi niciodată nu am luat lucrurile foarte în tragic. Poate a fost un avantaj... şi când am pierdut sarcina, acum ceva timp, când eram cu Alexandru eram la fel. Totdeauna trebuie să vină ceva bun, o fericire după o perioadă proastă. Şi probabil o să vină şi prinţul pe cal alb şi vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi“.

Declaraţiile vin după ce în ultimele luni actriţa a scris mai multe texte pe blogul personal în care lăsa de înţeles că s-a despărţit de Alexandru Papadopol.

Ioana a accentuat că aşteaptă ca fiica ei, Ruxi, să ia vacanţă pentru a dezvălui cum stau lucrurile şi recent, într-un text pe blogul personal, a mărturisit că este obosită: „Nu mai am mult, două săptămâni de şcoală, două săptămâni în care trebuie să fiu mamă eroină şi apoi gata. Trei luni voi fi mamă de copil în vacanţă, trei luni de vară, soare, cald, plajă şi distracţie. Sunt varză, nici nu mai ştiu ce zi e azi…“.

Alexandru Papadopol şi Ioana Ginghină, alături de fetiţa lor, Ruxi FOTO Sever Gheorghe

Cu altă ocazie, actriţa a scris în descrierea unei fotografii de pe Instagram: „Deşi eram un om destul de recunoscător, a trebuit să primesc o lecţie destul de dură ca să învăţ să mă bucur de lucrurile mărunte“.

În altă descriere, Ioana Ginghină a mărturisit că se află de „aproximativ un an într-o mare problemă“: „Sunt mândră că sunt o femeie independentă! Însă această independenţă este o sabie cu două tăişuri… căci sunt de aproximativ un an într-o mare problemă personală şi iată că super puterea mea «independenţa» m-a trădat în acest caz şi m-am trezit că nu pot face faţă singură acestor probleme, deci nu mă pot descurca singură în orice circumstanţă…“.

Ioana Ginghină a debutat în anul 2002 în serialele „La bloc“ şi „În familie“, apoi a fost distribuită în telenovelele de la Acasă TV. Ea s-a cunoscut cu Papadopol pe platourile de filmare după ce Ruxandra Ion i-a distribuit pe cei doi în aceleaşi telenovele, precum „Numai iubirea“ (2004), „Daria, iubirea mea“ (2006) sau „Aniela“ (2009).

În 2007 cei doi s-au căsătorit, apoi au devenit părinţi de fetiţă.

