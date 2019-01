INTERVIU VIDEO Teo, Vio şi Costel: Politicienii intră pe teritoriul nostru, dar ei improvizează. Ar fi culmea să o vezi pe Dăncilă repetând toate bâlbele alea

Într-o perioadă a lucrurilor serioase, fără a face notă discordantă în societate, Teo, Vio şi Costel au decis: emit 100% păreri. Vor să înceapă anul 2019 pe post de analişti şi nu oriunde, ci la Sala Palatului. Astfel, pe 16 februarie 2019, la Sala Palatului începând cu orele 20.00, Teo, Vio şi Costel dau startul show-ului „100% păreri“.

Până ajung pe scena Sălii Palatului, am stat de vorbă cu Teo, Vio şi Costel ne-au vorbit, în stilul caracteristic, despre politică, familie şi reacţiile publicului român.

Adevărul: Este perioada în care mai toată lumea dezbate situaţia politică a ţării. Cum se vede de pe scena de stand-up viitorul României?

Teo: Nu contează cum e ţara, contează cum o vezi. Efectiv, nu contează la ce te uiţi, contează cum te uiţi. Eu o să mă uit la România mult mai matur, că ea o să fie la fel. Crezi că este altfel faţă de acum 20 de ani sau că o să fie altfel peste 20 de ani? Nu! Mai murim noi, se mai nasc alţii. Ţara rămâne tot aşa. Avem noi ideea asta idioată cum că ne uităm şi vedem de fapt ce este acolo. Toată lumea vede ce vrea să vadă.

Costel: Eu cred că se va dezvolta foarte mult Vestul, Moldova va fi inundată peste 5 ani, iar Sudul din ce în ce mai rău (râde). Am dezbătut noi subiectul ăsta şi am ajuns la concluzia că în orice ţară Sudul este cel mai naşpa. Nu mă refer doar la politicieni, şi la români. Eu cred că şi politicienii ăştia sunt o consecinţă a noastră, a românilor.

Costel: Eu cred că românii în sud sunt foarte primitivi. Primitori, scuze..



Costel: Politicienii ar trebui să nu mai fie atât de vulgari în exprimările cu mâinile.

Teo: Nu se poate face, dom'ne, politică fără vulgaritate.

Costel: Şi am şi un mesaj pentru politicieni: ţineţi-o tot aşa. Eu n-am nicio problemă, nu am fost aseară la proteste.

Vio: Au fost aseară proteste?





Costel: Au fost aseară proteste? (râde) Deci, în caz că au fost aseară proteste, să ştiţi că n-am fost. Ştii cum mi-am început un spectacol? Era o grămadă de oameni tineri şi i-am pus să aplaude cine îl cunoaşte pe Mihail Şora, ăsta de 102 ani. Şi n-a aplaudat nimeni. Ar fi fost culmea să-l ştie cineva, nici nu ştiu dacă mai are prieteni de vârsta lui. Nu la noi la show, în orice caz. Voiam să-i aflu secretul. Dacă te ţine în viaţă ieşitul mai târziu la proteste. Aş vrea să încep şi eu să ies pe la 70-80 de ani, dacă ăsta o fi secretul.

Teo: El a zis asta cu protestele de aseară pentru că nu ştim când se publică interviul. S-ar putea ca aseară chiar să fi fost proteste. Deci, dacă au fost, Costel n-a fost acolo. Ai văzut că atunci când zici ceva de politică se găseşte cineva care să-ţi spună: „Auzi, tu lasă-te de politică şi ţine-te de comedie“. E răspuns reflex ăsta. Chiar mă gândeam, OK, fac aşa, dacă şi ăştia care fac politică se lasă de comedie. Am început să ne călcăm un pic pe picioare. Efectiv intră pe teritoriul nostru. Sunt foarte multe declaraţii care, efectiv, sunt scrise ca nişte glume absurde. Păi şi atunci, mă apuc şi eu de politică.

Costel: Băi, pe mine mă deranjează că ne tot compară pe noi cu politicienii. Ăia improvizează, adică e o chestie care nu-i gândită de acasă, n-au lucrat materialul. Eu scriu chestiile alea, le gândesc. Ar fi culmea să o vezi pe Dăncilă repetând eşecurile şi toate bâlbele alea. S-o vezi cum face în oglindă: „cum s-o dau astăzi în bară?“.

Teo: Asta este enervant, că noi muncim mult mai mult la glumele noastre. Eu dacă mă urc pe scenă şi zic tot ce îmi vine, aşa, nu e publicul mulţumit. Eu le construiesc, le structurez, ei dau improvizaţii şi nu le iese. Ai de învăţat din reacţiile oamenilor pentru că niciunul dintre noi nu ştie exact ce este amuzant. Ne gândim că o chestie ar putea fi amuzantă, o prezentăm pe scenă şi sperăm să fie percepută amuzant şi abia după ne spune publicul. Stand-up-ul este un dialog continuu, nu este un monolog. Tu vii, îţi zici părerea pe scenă şi publicul îţi dă părerea înapoi. Publicul îţi comentează în timp real glumele şi asta doar prin râs, nevorbind neapărat. Şi nici nu ne bat după show.

A simţit cineva să vă bată după show?

Teo: Acum un an, doi, la Brăila a plecat un băiat după un sfer de oră cu scandal. Era convins că absolut toate glumele erau despre el. A avut un acces de paranoia, nu era deloc lejeră treaba. Era convins că vorbesc despre el şi despre viaţa lui. A pornit un scandal şi apoi a plecat. Da, se mai întâmplă şi din astea.

Vio, tu ai primit reacţii acide?

Vio: Nu, nici măcar la alea în care zic de bătut femei. Sper să creez şi eu nişte controverse şi nimic. Nu mă crede lumea (râde).

Dar membrii familiei s-au supărat vreodată pe voi din cauza glumelor care îi vizează?

Costel: Nu. Pentru că soţia mea, spre deosebire de alţi oameni, ştie că glumele astea aduc bani în casă. Şi atunci nu are nicio problemă cu toate lucrurile astea.

Vio: Aş completa, aduc banii în casă (râde).

Costel: Banii. Deci, banii din casă sunt toţi pe seama lor. Cu cât fac o glumă mai nasoală despre familia mea, cu atât plătesc facultăţile lor mai uşor.

Teo: Te-ai gândit vreodată că te enervează în mod voit? Te-ai gândit vreodată că atunci când eşti plecat nevastă-ta şi copiii stau şi se gândesc: Ce-i mai facem noi lui tati, că a început să scrie iar glume absurde, fără fundament în realitate şi nu se mai regăsesc oamenii ăia. Hai să-i punem caca pe clanţă.

Costel: Da, eu o să fiu mai prost (râde).

Pe 16 februarie 2019, la Sala Palatului începand cu orele 20.00, Teo, Vio şi Costel dau startul la râs cu lacrimi în mega show-ul „100% păreri”!

Aşa cum şi-au obişnuit publicul de la show-ul sold-out de anul trecut, încing atmosfera cu invitaţi care mai de care mai plini de păreri. Alex Mocanu revine la Sala Palatului în echipă cu cei trei stand-up comedianţi, lui alăturându-i-se Raul Gheba.

Despre artisti:

Teo

Claudiu Teohari este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de stand-up comedy din România şi unul din veteranii acestui gen de spectacol. Cariera sa a început ca un hobby pe scena de la Cafe DeKo în 2004. Aici s-a născut prietenia cu Vio şi Costel, glumele, show-urile şi publicul de stand up. Foarte rapid a apărut şi notorietatea, materialele sale ajungând virale pe internet. Teo are o experienţă remarcabilă pe scenă, începând cu cea de club, până la spectacole şi turnee în ţară, maratoane, special-uri de stand up cât şi colaborări cu comedianţi de afară. Subiectele sale de comedie sunt foarte diverse şi bine documentate. De la natura umană la marunţişurile de zi cu zi, disecă automatismele de comportament, (stereotipiile) într-un mod în care te face să râzi, dar să şi gândeşti.

Vio

În formula de scenă cu Teo şi Costel, lui Vio îi place să se descrie drept un Daddy Caddy al trupei de stand up. Face glume cinstite, îl inspiră pe Costel şi este un barometru de umor pentru glumele colegilor săi. Dacă râde Vio înseamnă că gluma e bună.

A început să facă stand up în 2004 la Cafe Deko, pe vremea în care nu exista seara amatorilor pe motiv că încă nu era nimeni profesionist. A fost inspirat să facă asta atât de comedianţi de afară, precum Eddie Izzard cât şi de băieţii care începuseră să ţină primele show-uri în clădirea Teatrului Naţional. În cei zece ani de scenă, cu spectacole atât în club cât şi în ţară, a contribut la amploarea pe care a prins-o fenomenul stand up comedy în România.

Costel

Unul dintre cei mai populari comedianţi români, Costel este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrala şi Cinematografică. Face stand up comedy de mai bine de un deceniu alături de colegii săi de la fosta trupa Deko. De atunci asta este pasiunea, provocarea şi meseria lui. Ca şi stand-upper Costel este un povestitor şi un fin observator al atitudinilor, dispoziţiilor şi preocupărilor umane, cât şi un performer cu umor spumos şi uneori absurd, care reuşeşte de fiecare dată să se apropie de public şi să-l surprindă.