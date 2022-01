Interviu Răzvan Fodor: "Dacă s-ar întâmpla asta, m-aş apuca de morărit şi panificaţie"

Actorul va putea fi văzut în serialul ”Adela”, chiar din această seară, iar interviul a fost acordat OK!Magazine România.

Răzvan, te afli chiar acum la filmări... La ce să ne aşteptăm în noul sezon „Adela”?

Multe nu pot spune despre lucrurile care se vor întâmpla. Ştiu că aşa îşi încep răspunsul la întrebarea asta şi colegii mei, dar n-o zice nimeni dintr-o fiţă... Însă ca idee, noul sezon vine cu alte răsturnări de situaţie, apar nişte personaje noi, e foarte mişto sezonul ăsta. Eu chiar acum am început filmările şi îţi pot spune că lumea are ce să vadă urmărind serialul, până spre finalul primăverii.

Cum sunt filmările în această vreme de pandemie?

Destul de dificil, dar faţă de cum ştiam eu că se fac nişte filmări la o producţie de genul ăsta e totul mult mai strict, nu mai stăm la discuţii după ce terminăm filmările.

