INTERVIU Radu Palaniţă, câştigător Românii au talent: „Nu voi renunţa la meseria de mecanic auto“ FOTO

Deşi muzica e marea sa pasiune, Radu Palaniţă spune că va lucra în continuare ca mecanic auto, meserie pe care a învăţat-o de la tatăl lui şi pe care o practică încă de la 14 ani. Câştigătorul show-ului de talente de la Pro TV mai are însă un vis: să-şi construiască în paralel o carieră în muzică şi să ajungă cu o piesă la radio.

Adevărul: Ce înseamnă pentru tine această victorie de la „Românii au talent“?

Radu Palaniţă: Înseamnă o bucurie imensă, înseamnă o recunoaştere a faptului că am ajuns la sufletele celor de acasă şi a modului în care m-am pregătit pentru marea finală. Înseamnă şansa de a face ceea ce îmi place şi de a şti că cei care mă ascultă sunt de acord cu mine. Înseamnă un nou început.

De ce crezi că te-a votat publicul? Care au fost atuurile tale?

Voi răspunde bazat pe mesajele pe care le-am primit, în ultimele săptămâni, de la cei de acasă, de la cei care m-au urmărit pe Facebook: cred că am ajuns la ei, că le-am transmis un mesaj puternic prin ceea ce am cântat, că emoţia pe care o simt în fiecare zi a ajuns la ei.

Te aşteptai să câştigi?

Nu, nici eu şi nici familia mea nu am crezut vreun moment că voi câştiga. Prima dată când am avut speranţe a fost când am rămas cinci persoane în lupta pentru trofeu, atunci m-am gândit: «Oare ce ar fi...». În momentul în care mi-am auzit numele a fost exact ca atunci când am primit şi Golden Buzz, nu conştientizam ce mi se întâmplă.

Ce vei face cu marele premiu?

Pentru mine, cea mai importantă investiţie va fi să-mi cumpăr o casă, momentan stau în chirie, aşa că-mi va asigura un mare confort. Apoi, cu o parte din bani vreau să-mi ajut familia şi o parte o voi folosi pentru a ajuta o familie care are nevoie de sprijin.

Deranjam vecinii la cât de mult cântam prin casă



Dacă n-ai fi câştigat tu, pe cine ai fi văzut câştigător? Ce concurent din show ţi-a plăcut?

Cred că fiecare concurent care a ajuns în marea finală merită aprecierea şi respectul nostru, fiecare a muncit foarte mult în ciuda unei perioade care ne-a pus pe toţi la încercare. De asemenea, fiecare dintre noi a adus ceva diferit, astfel am reuşit să obţinem Golden Buzz în etapa audiţiilor. Cred că Mihai Ţigaret, cel care a ocupat locul 3, ar fi meritat foarte tare să câştige marele premiu deoarece îmi dau seama câte ore de muncă stau în spatele performanţei lui şi sunt sigur că va continua să crească în această direcţie în care este foarte bun.

Cum a fost să-ţi pregăteşti momentul de acasă? Cum te-ai pregătit pentru finală?

În ultima vreme, am cântat foarte mult în casă, m-am filmat şi am postat materialele pe Facebook. Cred că aşa am reuşit să obţin şi feedback pentru ceea ce pregăteam, şi în plus am avut timp să repet foarte mult. Chiar mă gândeam uneori să nu-mi deranjez vecinii la cât de mult cântam. Iar momentul pentru finală l-am gândit foarte mult. Mi-am dorit să fie o piesă care să transmită un mesaj puternic şi care să ajungă la inima celor de acasă.

Cum ai decis să participi la „Românii au talent?“

Prietenii îmi spuneau de mult să fac acest pas, dar simt că nu aveam curajul necesar. Acum ei m-au încurajat foarte tare şi mi-au spus că este o şansă importantă pentru mine, aşa că am început să prind încredere şi m-am înscris.

Cine te-a susţinut pe perioada concursului? Eşti căsătorit?

Nu sunt căsătorit, dar am avut alături de mine familia şi prietenii. Ei au fost cei care mi-au dat încrederea de a participa la concurs şi care m-au susţinut în toată această perioadă.

Cum ai resimţit izolarea socială în starea de urgenţă? Cum ţi-ai petrecut timpul?

Nu a fost atât de diferit, eu am continuat să merg la muncă şi-n această perioadă, cu toate condiţiile specifice necesare. În plus, am cântat foarte mult de acasă şi am apucat să stau de vorbă cu toţi prietenii mei virtuali, să le arăt şi alte melodii şi să văd ce părere au.

Vei continua cu muzica? Ce planuri ai? Ai vrea să lucrezi cu o casă de discuri, te vezi în curând pe radio, poate?

Da, clar voi continua cu muzica. Îmi doresc să profit la maximum de acest moment şi să investesc mai mult timp într-o posibilă carieră muzială. Evident că mi-aş dori să pot construi şi să ajung să colaborez cu o casă muzicală, să ajung pe radio. Cred că ar fi un vis devenit realitate.

Ce artişti îţi plac? Ce muzică asculţi?

În general ascult clasici ai muzicii, precum Tom Jones, Elvis, Engelbert Humperdinck. Sunt artiştii ale căror melodii le cânt pe pagina mea de Facebook, unde încerc cât mai des să postez interpretări personale ale pieselor mele preferate.

Ce-mi poţi spune despre experienţa de la „Vocea României“? De ce crezi că nu i-ai convins atunci pe antrenori?

Fiecare sfat pe care l-am primit la „Vocea României“ a fost valoros şi am ţinut cont de ceea ce mi-au spus antrenorii atunci, drept urmare când am venit la „Românii au talent“ am făcut anumite lucruri diferit. Cred că fiecare experienţă ne ajută să creştem şi ne oferă câte o lecţie de viaţă.

Cum vei împăca muzica cu meseria de mecanic auto?

Da, aşa cum spuneam, am continuat să lucrez şi voi continua şi de acum înainte. Nu-mi doresc să renunţ la meseria mea. Dacă voi ajunge să am o carieră dezvoltată în zona de muzică, probabil voi lăsa meseria de mecanic pe planul doi. Cu toate acestea, este o pasiune majoră şi ceea ce ştiu nu-mi poate lua nimeni pe mai departe.

Crezi că ţi se va schimba în vreun fel viaţa după acest concurs?

Momentan încerc să mă acomodez şi să conştientizez cu adevărat ce noroc am avut. Primesc atât de multe mesaje de la oameni care mă felicită şi mi spun că m-au susţinut şi mă bucur foarte tare. De asemenea, la muncă, colegii mi spun că m-au votat. E deja o diferenţă foarte mare. Dar eu rămân acelaşi om cu principii de viaţă şi cu multe emoţii. Asta nu se va schimba indiferent de ceea ce va urma pentru mine pe mai departe.