Interviu de colecţie cu Cristina Ţopescu şi Andrei Gheorghe: Românii îşi aplaudă eroii cu o singură condiţie - să fie morţi

Cristina Ţopescu şi Andrei Gheorghe şi-au găsit sfârşitul în moduri similare la diferenţă de un an şi 10 luni. Cei doi au avut în ultimele perioade ale vieţilor lor parte de singurătate şi de tristeţe din cauză că nu îşi mai găseau locul în televiziune şi radio.

În 2007, pe vremea când lucra la Prima TV, Cristina Ţopescu făcea un interviu cu Andrei Gheorghe în cadrul rubricii „Interviurile Cristinei Ţopescu“.

La începutul discuţiei, cei doi fac referire la mizantropie, Cristina Ţopescu rostind definiţia cuvântului mizantrop, care „înseamnă că nu te simţi extraordinar printre oameni“.

„Dacă am o maşină, inevitabil găsesc ceva ce îmi place la acea maşină. Dacă am un câine, inevitabil la acel câine găsesc ceva ce îmi place. Dacă am un om, inevitabil găsesc ceva ce nu îmi convine“, spunea Andrei Gheorghe, în timp ce Cristina Ţopescu a replicat: „Nu sunt departe de tine“.

„Eu sunt nervos tot timpul. Cred că furia sau mânia mă conduc. Am nevoie de genul ăla de extaz, mă simt bine în confruntare, îmi place să o produc. (…) Cel care îşi bate joc de tine îşi bate joc în măsura în care tu îi permiţi. Şi ar fi bine să îi dai peste mână “, a mai spus Andrei Gheorghe în timpul interviului.

Redăm în continuare câteva pasaje din interviu:

Cristina Ţopescu: Cum e societatea românească?





Andrei Gheorghe: Societatea românească este formată din indivizi care îşi urăsc semenii, care detestă vârfurile, care se simt stresaţi şi stânjeniţi de cei iesiţi din normă şi care nu-şi aplaudă eroii decât cu o singură condiţie: să fie morţi.





Cristina Ţopescu: M-am întrebat ce te-a supărat pe tine atât de tare încât să renunţi la colaborarea cu un om alături de care ai stat atât de mult timp, Adrian Sârbu.





Andrei Gheorghe: Nu îmi mai plăcea.





Cristina Ţopescu: Ce nu îţi mai plăcea la Pro?





Andrei Gheorghe: Ce emisiune aş mai putea să fac eu la Pro? Nu m-aş mai simţi găzduit în grilă. Nu mai eram confortabil, nu îmi mai găseam locul. Dezamăgiri, nemulţumiri, proiecte ratate…

Cristina Ţopescu: În ce măsură, în cazul tău, imaginea se suprapune cu personajul?





Andrei Gheorghe: Se suprapune. Fac ce e aproape de mine şi comunic ceea ce e în mine. Nu inventez atribute noi şi în general nu funcţionează întâmplările astea pentru că după ceva vreme se toceşte haina.