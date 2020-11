Ilinca Vandici se teme să rămână însărcinată pentru a doua oară din cauza depresiei postnatale: "Lucrez cu un terapeut"

Ştiu că toată lumea te întreabă de un frate sau o surioară pentru Zian. Faptul că nu mai vrei momentan un copil e legat de depresia post natală pe care ai traversat-o?

Da, 100%. Îmi e teamă să mă duc, din nou, acolo. Îmi e teamă de stările acelea, de sentimentele acelea, dar lucrez cu un terapeut, pentru că îmi dau seama că nu e în regulă. Depresia postnatală are legătură foarte mult cu modificările hormonale din corpul mamei. Eu am avut semne în ultima lună de sarcină, eram foarte obosită, nu doream să văd pe nimeni, nu doream să vorbesc. După naştere, nu conştientizezi neapărat responsabilitatea care te apasă şi nu ştii să o gestionezi. Fiinţa care a venit în viaţa ta are nevoie în permanenţă de tine şi apar tot felul de necunoscute.

