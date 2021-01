Ilie Năstase, marcat de întâlnirea cu Joe Biden: Este un om fără aere şi cu mult umor

Joe Biden a vrut să-l cunoască personal pe Ilie Năstase, în urmă cu opt ani, când a venit în vizită în România. Tenismenul român a acceptat invitaţia şi s-a dus la întâlnire îmbrăcat în uniformă militară.

"Am mers însoţit de nepotul meu, iar la intrarea în Guvern, iniţial, nu mi s-a permis accesul pentru că protocolul era unul foarte strict. Dar, în cele din urmă, am reuşit să intru şi trebuie să spun că am luat la mine şi o rachetă pe care ulterior i-am făcut-o cadou. Drept mulţumire mi-a transmis o scrisoare emoţionantă”, a rememorat momentul Ilie Năstase, potrivit digisport.ro.

Fostul mare jucător de tenis a mai precizat şi care a fost reacţia de atunci a actualului preşedinte al USA.

”În clipa în care m-a văzut a rămas surprins că eram îmbrăcat în uniformă militară şi l-a întrebat pe Victor Ponta: Domnule premier, dacă-mi las plete ca Ilie Năstase mă faceţi şi pe mine general al Armatei Române? Întâlnirea a fost una foarte degajată şi atunci mi-am dat seama că este un om fără aere, un om care ştie să glumească şi, mai ales, acceptă glumele. Un tip cu mult umor”, a povestit Ilie Năstase.

"Mi-a trimis o scrisoare atât de frumoasă! Vorbeşte de prietenia dintre România şi SUA! Acum vreau să îi scriu şi eu o scrisoare şi mă duc să îl vizitez la Casa Albă. Dacă el a vrut să mă cunoască, vreau să merg şi eu la Casa Albă”, a mai declarat Ilie Năstase pentru prosport.ro.