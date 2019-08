Hugh Grant, mesaj dur la adresa lui Boris Johnson: „Dispari, răţuşcă de baie prea mult băgată în seamă!“ Postarea actorului a devenit virală

Actorul britanic l-a comparat pe Johnson cu o „răţuşcă de baie, prea mult băgată în seamă“. Postarea sa a adunat peste 76 de mii de retweet-uri şi 314 mii de like-uri.

„Nu o să îţi baţi joc de viitorul copiilor mei“, a scris Hugh Grant alături de un video în care premierul britanic explică ce planuri are. „Nu vei distruge drepturile şi libertăţile pentru care bunicul meu a luptat în două războaie mondiale. Dispari naibii, răţuşcă de baie prea mult băgată în seamă. Marea Britanie este dezgustată de tine şi de toată banda voastră de onanişti“, a continuat Grant.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI