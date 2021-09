Holland Taylor şi Sarah Paulson s-au întâlnit pe Twitter şi au o relaţie în ciuda diferenţei de 32 de ani dintre ele. „Ne iubim!“

La un an după ce relaţia ei cu Holland Taylor (78 de ani) a devenit cunoscută, Sarah Paulson (46 de ani) a început promovarea producţiei American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson. Însă nu prestaţia sa - care i-a adus şi un Emmy - era subiectul discuţiilor, ci viaţa intimă a actriţei.

Într-un interviu din 2016, pentru The New York Times, Paulson a fost întrebată de diferenţa de vârstă de 32 de ani dintre ea şi partenera ei, iar Sarah a insistat că e mai mult un avantaj decât un dezavantaj: „Când eşti cu cineva mai în vârstă, apreciezi mai bine timpul pe care-l ai la dispoziţie, ce ai alături de acea persoană şi ce este cu adevărat important în viaţă‟.

