Harry şi Meghan Markle, prezenţi la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a

Cuplul regal a fost văzut urmărind parada de ziua Reginei, din Biroul Generalului Maior, cu vedere la Whitehall Parade Ground.

Meghan a fost surprinsă într-un moment adorabil în timp ce le zâmbea fetelor mai mici ale Zarei Tindall (nepoata preferată a Reginei), apoi a fost văzută glumind cu Savannah Phillips, fiica fiului Prinţesei Anne, Peter Phillips, şi a fostei sale soţii Autumn Kelly, conform Sky News.

De asemenea, Harry şi Meghan au fost fotografiaţi discutând cu Ducele de Kent, vărul Reginei, în vârstă de 86 de ani, care a stat cu ea pe balconul Palatului Buckingham pentru a urmări partea finală a Trooping the Colour.

Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, at Trooping the Colour - their first public royal event since 2020 💙#QueensJubilee pic.twitter.com/XdX6hF02C3