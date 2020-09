FOTO Gwyneth Paltrow, poză nud pe Instagram la împlinirea a 48 de ani

Imaginea a stârnit aproape un milion de aprecieri, iar în comentarii au apărut remarci ale colegilor de breaslă ai actriţei, dar şi ale soţului, Brad Falchuk, şi fiicei ei, în vârstă de 16 ani. Falchuk a scris, printre altele: „Şmechera împlineşte 48 de ani azi”. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2018, într-o ceremonie restrânsă care a avut loc în East Hampton.

În descriere, actriţa spune că nu este decât „în costumul Evei astăzi”, mulţumindu-le tuturor celor care i-au urat „la mulţi ani” şi făcând o reclamă pentru propriul său brand de lifestyle, denumit Goop.

Gwyneth Paltrow, născută pe 27 septembrie 1972, a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul „Seven” (1995), în care l-a avut partener pe Brad Pitt. După rolurile din comedia romantică „Dincolo de uşi/ Sliding Doors” (1998) şi thrillerul „O crimă perfectă/ A Perfect Murder” (1998), Gwyneth Paltrow a devenit celebră pe plan mondial graţie rolului din „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love” (1998), care i-a adus premiul Oscar şi Globul de Aur.



S-a remarcat apoi în filme precum „Talentatul domn Ripley/ The Talented Mr. Ripley” (1999), „O familie genială/ The Royal Tenenbaums” (2001), „Uşuraticul/ Shallow Hal” (2001) şi „Dovada/ Proof” (2005). Actriţa a interpretat, între altele, rolul Pepper Potts, asistenta şi iubita personajului Iron Man din francizele cinematografice „Iron Man” şi „The Avengers”. Deţine brandul de lifestyle Goop şi are propriul podcast.