Glume pe seama Andei Adam după ce şi-a parcat bolidul pe 2 locuri, din care unul rezervat persoanelor cu dizabilităţi: „Are un handicap major. Suferă de vedetism“

Cântăreaţa Anda Adam a fost aspru criticată după ce pe reţelele de socializare a apărut o fotografie în care se vedea cum şi-a lăsat parcat bolidul pe jumătate din locul destinat persoanelor cu handicap. Internauţii au început să facă glume pe seama cântăreţei după ce aceasta a lăsat un comentariu prin care încerca să se justifice: „Ce emiteţi, aia se întoarce la sursă!“.

Ce au scris cei care au văzut fotografia şi comentariul cântăreţei:

„Eu observ doua dizabilităţi. Unul legat de simtul estetic, care nu exista dacă îţi vopseşti masina aşa, iar al doilea legat de bunul simt, care nu exista nici el.“

„Si unde ai vrea sa parcheze ditamai buzele“

„Să nu-i zgârie tigaia…“

„Săptămâna asta, a oprit maşina în SEMA Parc Bucureşti într o intersecţie, cu rotile din spate pe trecerea de pietoni, a pus avariile şi a scos telefonul să facă poze la o sala de fitness...“

„Ce fain ati cenzurat numarul. A ramas totusi esenţialul. 69 de dizabilităţi sau 69 de altceva ?“

„Cred ca dacă punea maşină pe autopark , o parca mai bine…“

„Diseară nu o să mai doarmă Anda că a apărut pe net cu această parcare“

„Pe Romani ii omoara mai mult fudulia decat covid“

„Are un handicap major. Sufera de vedetism. Sunt multi ca ea care au impresia ca fiind persoane publice pot face ce le trece prin bostan..“

„Ma scuzati, dar cine e Anda Adam?“, a mai comentat unul dintre cei care nu au fost de accord cu modul în care cântăreaţa a ales să-şi parcheze maşina pe jumătate din locul destinate persoanelor cu handicap.

Comentariul prin care Anda Adam încearcă să se justifice:

„Ma uit siderata la comentarii si realizez cu parere de rau ca nimic nu o sa se schimbe in tara asta prea curand! Din cauza mentalitatii si a gandirii romanului pe sistemul : Sa moara si capra vecinului!😏 Nimic constructiv,nimic pozitiv!Doar frustrare,rautate si jigniri!

Ma opresc 5 min din treaba mea ( ca am multa,spre deosebire de cei care scriu aici) sa dau acest mesaj,ca sa explic o situatie,asta asa ca sa imi fac eu datoria morala de cetatean,in niciun caz sa justific unor oameni de calitate indoielnica care ma jignesc si imi atribuie o gramada de cuvinte urate,vreo explicatie!

Nu sunt nici "blonda", nici prost sofer. Am terminat informatica si R.E.I ,pe langa faptul ca sunt cantareata si am si "fruntea lata" 😉❗️Si am peste 1 milion de km condusi in 20 de ani de concerte prin tara! ( medie 1000-1200 km condusi / weekend) x 15 ani , ca dupa aceea mi-am luat un sofer... fa tu calcul ca e simplu)

1. Mi-am "permis" sa parchez asa pt ca era ora inchiderii,ca atare refuz sa cred ca mai venea cineva cu dezabilitati la vreun shopping pt 15 minute!😏

2. Dupa cum se vede si in poza,in acea zona mai erau cel

putin 5-6 locuri pt oameni cu handicap,toate libere!

3.Am parcat asa fix 5 min cat am urcat sa iau o felie de tort copilului.

4. Copilul era in dreapta spate, motiv pt care am

parcat asa ca sa pot deschide usa sa imi scot copilul din masina.😏

5.La urcarea in masina, cu copilul langa mine ,am fost injurata in ultimul hal,facuta proasta si "certata" de o "domnisoara" cu palarie neagra in cap stilul "vama veche", ca data viitoare sa parchez cum trebuie,nu ca "PROASTA" ... citez.😏 Probabil acesta "epava" este una din acest grup sau din alt grup similar si vazand postarea si fiind in sincron cu plecarea mea,a avut atitudinea corespunzatoare,ca daca nu stiati,exista "una cu palarie" care este justitiara parcarilor din mall"! 🤔 Daca citesti acest mesaj "palariato" ,afla ca am scos masina si am venit dupa

tine,dar norocul tau a fost ca nu te-am mai gasit,ca te spargeam cu bataia!!!! La propriu! Si imi asumam si ca merg la politie sa dau declaratii ulterior! Pt ca nu ai cum sa ma certi si jignesti in halul ala si de fata cu copilul meu de 4 ani,ca nu ai tu nici un drept,ai inteles "HANDICAPATO"!!???😤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Exista politie si legi pt asta si fiecare isi asuma ce face! Ai inteles????

Daca aflu cine esti,o sa o ai GROASA cu mine,ca sa stii! Doar asa ca idee!!!

Si ma rog la Dumnezeu ca data viitoare cand mai faci tu pe "certareata" si smechera prin parcari,sa dai de unul de 2 m, sa iti sparga fata,ca sa iti iasa smecheria pe nas!

6. Am parcat regulamentar de "n" ori si m-am trezit ca cel care era pe parte mea ca sofer,a parcat peste marcaj, mai aproape de mine,ca sa aiba el mai mult loc sa coboare si efectiv, nu m-am mai putut urca pe nicio parte in masina sa plec.Varianta asta nu a luat-o in calcul nici unul din voi,nu?! Din voi,astia care comentati atat de frumos si ma jigniti!😒

7.In loc sa faceti lucruri constructive si pozitive pt voi, pierdeti timp important ca sa ma jigniti. Pai ce sa spun! Spune totul despre voi! Si mai bine ati incerca sa emiteti frumos si pozitiv,pt o viata mai buna! VIATA VOASTRA!

INFO: CE EMITI,AIA SE INTOARCE LA SURSA!😉

Va doresc un weekend minunat🙏🏻

P.S Pt cei care nu stiu,da, usile la i8 se deschid in sus si este nevoie de mai mult spatiu ca sa poti sa iesi din masina ( valabil sa poti sa te si urci ulterior in masina 😏 ), dar probabil dupa mintea si gandirea voastra ( romanessca si inca comunista se pare) ,nu e treaba voastra asta si mai bine schimb masina,daca tot nu prea am cum si unde sa parchez sa pot sa ies din ea nu?😏 Propun sa facem o cerere catre firma BMW ,sa ii "certam" putin ca si-au permis sa conceapa un astfel de model,fara sa ia in calcul restul de detalii! Ce ziceti?🤔

Restul nu mai conteaza! ca e o masina hibrid,electrica care nu polueaza si incurajeaza condusul "sanatos" pt populatia globului si pt copiii vostrii❗️❗️“, a comentat Anda Adam