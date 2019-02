Gisele Bündchen dezvăluie adevăratul motiv pentru care s-a despărţit de DiCaprio: „Aveam atacuri de panică“

Gisele Bündchen şi Leonardo DiCaprio au avut o relaţie complicată, începând cu anul 1999 şi până în 2005, cu multe despărţiri şi împăcări. După 14 ani de la despărţirea, Gisele Bündchen a mărturisit, până la urmă, care este motivul separării de actorul american.

Modelul, care s-a întâlnit cu DiCaprio cinci ani, a povestit că a trecut printr-o perioadă întunecată în jurul vârstei de 20 de ani, deşi avea un iubit şi o carieră în ascensiune, relatează USA Today

Într-un interviu acordat pentru revista Porter, aceasta spune că începuse să se confrunte cu atacuri de panică şi depresie: „Când aveam atacuri de panică, nici măcar nu am simţit că aş putea să împărtăşesc asta cu cineva“. „M-am gândit că poate nu am dreptul s-o spun, toată lumea trece prin atâtea lucruri dificile în lume şi nu am dreptul să mă simt aşa. Am ascuns-o şi cu cât am ascuns-o mai mult, cu atât mai mare a devenit“, a adăugat ea.

Bündchen s-a gândit chiar să se sinucidă. În încercarea de a se simţi mai bine, a început să practice obiceiuri nesănătoase. În cartea sa „Lessons: My Path to a Meaningful Life“, modelul povesteşte că a avut probleme cu alcoolul şi cu tutunul: „Fumam foarte multe ţigări în fiecare zi. Mai mult decât atât, beam o sticlă de vin pe zi şi câte trei mocha Frappuccinos. Mă gândeam să renunţ la tot într-o zi. Dacă acele lucruri îmi cauzau durere, trebuia să pun capăt cumva“.

Un doctor i-a prescris medicamente (Xanax) ca să-şi trateze anxietatea, dar a ales să-şi schimbe mai degrabă stilul de viaţă decât să urmeze un tratament. Astfel, a realizat că DiCaprio nu mai era potrivit pentru ea, deşi ea îl iubea foarte mult. Din cauza faptului că se simţea singură, aceasta se tot certa cu actorul, iar în anul 2005 au luat împreună decizia de a se despărţi. Ulterior, a început să practice yoga şi meditaţia, a renunţat la zahăr, alcool şi cofeină.

„Nu voi mai apela niciodată la ţigări şi la alcool pentru a-mi amorţi durerea. După despărţirea de el am devenit din ce în ce mai conştientă de lucrurile pe care nu le doream pentru mine. Mă întrebam dacă eram singură în acest demers de a mă concentra asupra valorilor spirituale. Iar răspunsul a fost, din păcate, da, căci el nu a dorit să mă însoţească pe acest drum“, a declarat Gisele pentru revista Porter.

După doi ani de la despărţirea de actorul american, Bündchen a început să se întâlnească cu jucătorul de fotbal Tom Brady (41 de ani), care i-a devenit soţ în 2009. Acum, cei doi au doi copii, pe Vivian Lake (şase ani) şi pe Benjamin (nouă ani).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: