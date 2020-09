Gina Pistol, mărturisiri despre sarcină: „Medicii mi-au spus că şansele să rămân însărcinată sunt foarte mici. Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi“

Gina Pistol şi Smiley au confirmat zvonurile conform cărora urmează să aibă un copil. După ce au postat un clip video pe youtube, Gina a făcut şi ea marele anunţ pe pagina sa de Intagram, acolo unde le-a explicat fanilor de ce a vrut să ţină totul ascuns, până în momentul în care o să fie sigură.

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi.

Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!

Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum. Mulţumim!”, a spus Gina Pistol.