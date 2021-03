Gina Pistol, prima apariţie după naştere: „Jos pălăria în faţa tuturor mamelor. Nu e deloc uşor, mai ales la început“

„N-am avut nici timp, nici stare să stau pe Instagram, pentru că am fost ocupată. 26 din 24 de ore am fost ocupată. Sunt bine, m-am recuperat foarte repede după operaţie, doar că na,nu e uşor deloc”, le-a transmis Gina Pistol fanilor ei, de pe Instagram.

Vedeta a mărturisit că primele două zile în rolul de mama nu au fost deloc uşoare.

„Fizic, după operaţie mi-am revenit cam din a treia zi, pentru că primele două zile nu au fost cele mai drăguţe zile din viaţa mea, vă zic sincer. Am purtat din a patra zi un chilot cu un corset care m-a ajutat foarte mult. Am intrat puţin cam greu în el, dar din a treia zi de purtat mi-era deja lărguţ, iar acum am un corset pe care-l strâng de la o zi la alta din ce-n ce mai mult. Credeţi-mă că fac minuni astea două”, a mărturisit vedeta.

Recenta mămică şi-a lăudat partenerul. Aceasta a povestit că Smiley facem o treabă bună şi că are parte de mare ajutor din partea lui.

„Jos pălăria în faţa tuturor mamelor. Nu e deloc uşor, mai ales la început. Tot ce citeşti în cele 9 luni de sarcină, tot ce ţi se spune la spital de către moaşe, de către pediatru, uiţi. În momentul în care păşeşti în casă uiţi tot, dar ne-am descurcat şi suntem bine. Zic eu că facem o treabă bună. Mare ajutor am din partea lui Andrei. Se descurcă incredibil de bine. E minunat sentimentul ăsta pe care-l ai când devii mamă. Uiţi de tot greul”, a adăugat Gina.