Gianni Russo, dezvăluiri impresionante: a ucis doi bărbaţi, a fost torturat de Escobar, iar la 15 ani avea o relaţie cu Marilyn Monroe

Gianni Russo, cunoscut graţie rolului Carlo Rizzi, din celebrul film „The Godfather“, unde a jucat alături de Marlon Brando, pe când avea 25 de ani, a mărturisit, într-un interviu pentru The Sun, că şi-a pierdut virginitatea la vârsta de 15 ani, prima femeie din viaţa lui fiind chiar celebra Marilyn Monroe, care avea atunci 33 de ani.

Gianni Russo a povestit că a continuat să aibă o relaţie cu actriţa până la moartea starletei, în 1962, la vârsta de 36 de ani.

„Marlon Brando a fost singurul meu profesor de actorie, Frank Sinatra a fost singurul meu profesor de muzică, iar Marilyn Monroe m-a făcut bărbat. Ea m-a învăţat tot ce ştiu. Cred că am fost cel mai norocos bărbat din lume, dar dacă asta s-ar fi întâmplat în zilele noastre, probabil Marilyn ar fi fost arestată, iar părinţii mei ar fi încercat să scoată nişte bani de pe urma acestui lucru. Am fost supărat? Nu. M-am culcat cu cea mai dorită actriţă de cinema din America şi cu un sex symbol“, a povestit actorul, potrivit The Sun.

De asemenea, în cartea sa de memorii, „Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies“, Gianni Russo a povestit că a întâlnit-o pe Marilyn Monroe pe când lucra într-un salon de înfrumuseţare din New York.

Gianni Russo FOTO Olivia West - The Sun

„Obişnuia să vină des la salon şi întotdeauna cerea să fiu eu cel care îi şampona părul“, a scris actorul.

În ceea ce priveşte relaţia sa cu actriţa, Russo a povestit: „Marilyn era foarte prietenoasă. După câteva vizite, am trecut peste faptul că era un star de cinema şi am început s-o văd ca pe o persoană normală, una cu un corp senzaţional“.

La scurt timp după, povesteşte actorul, un asistent de-al actriţei l-a invitat la hotelul Waldorf, unde era cazată Marilyn. „M-am gândit că mă cheamă pentru a-i aranja părul“, a explicat Russo.

„Marilyn era singură într-un apartament luxos, cu o terasă în aer liber, dar întregul loc arăta precum platourile de filmare ale unui film dezastruos. Haine aruncate peste tot, vase murdare pe canapea. Patul era nefăcut, iar ea arăta ca o casnică şi nu purta machiaj. Era îmbrăcată într-un prosop alb şi ţinea o sticlă de şampanie“, a continuat el.

Marilyn i-a oferit un pahar cu şampanie înainte să-şi lase prosopul să cadă şi l-a invitat apoi să i se alăture în cadă. „Inima îmi galopa“, îşi aminteşte actorul. „Ca un idiot, mi-am acoperit ochii, ceea ce a făcut-o să râdă“, a continuat Russo.

Marilyn Monroe FOTO Getty Images

„Am început să mă dezbrac, rugându-mă să nu mă împiedic de proprii pantaloni, apoi am intrat în cadă. Sincer, habar nu aveam ce să fac sau la ce se aştepta ea. Am rămas apoi la ea tot weekend-ul şi n-am ieşit din cameră decât dacă era neapărată nevoie. Am avut parte pentru prima dată de room service, ceea ce a făcut experienţa să fie şi mai grozavă“, a mai povestit Russo.

Starul povesteşte cum s-a trezit la realitate când s-a întors la muncă, luni dimineaţă. „Nu am spus nimănui, nu doar pentru că eram un domn, dar cine m-ar fi crezut?“. Russo a povestit că a continuat să se întâlnească cu diva a secolului 20, dar a ţinut secretă relaţia lor, până când actriţa a murit subit, la 36 de ani.

Ea fost găsită moartă în locuinţa sa din Los Angeles, în dimineaţa zilei de 5 august 1962, iar moartea sa a fost oficial înregistrată drept posibilă sinucidere, prin consum excesiv de medicamente.

Actorul a comis două crime. Una dintre victime, un om al lui Pablo Escobar

În cartea sa de memorii, Gianni Russso a vorbit şi despre alte aspecte ale vieţii sale. Starul a mărturisit că este autorul a două crime.

Russo s-a născut în Manhattan, iar bunicii săi erau imigranţi sicilieni. Unchiul său, Angelo, a fost un şef respectat al mafiei siciliene, care a ajutat mulţi membri ai mafiei să intre în Statele Unite.

La şapte ani, Russo a fost diagnosticat cu poliomielită şi a petrecut cinci ani în spital. „A fost o boală foarte gravă. Am văzut 27 de copii murind“, îşi aminteşet actorul. Acolo, în incinta spitalului, pe când avea doar 11 ani, a comis prima crimă, povesteşte Russo. A înjunghiat un angajat al spitalului care a încercat să-l agreseze sexual.

„Nu am avut nicio vină pentru că a fost o chestiune de autoapărare“, îşi aminteşte Russo. „A abuzat mulţi copii în spital, era un pedofil“, a continuat Russo, care susţine că spitalul a muşamalizat moartea bărbatului.

Apoi, la 13 ani, actorul a început să lucreze drept curier pentru unul dintre şefii mafiei, Frank Costello: „M-au poreclit «Puştiul». Costello era gangster de modă veche, extrem de respectat. Mi-am ţinut gura închisă şi am făcut ce mi s-a spus“.

El avea să devină modelul lui pentru personajul Don Corleone din „The Godfather“, spune actorul.

La 25 de ani, a ajuns pe platourile de filmare de la „The Godfather“, neavând experienţă anterioară în actorie. Avea însă o mulţime de cunoştinţe despre lumea interlopă. După succesul avut cu „The Godfather“, Russo a continuat să joace în peste 30 de filme şi şi-a deschis un cazinou în Las Vegas, care a devenit rapid un punct de atracţie pentru celebrităţi.

Viaţa sa mergea ca pe roate până în 1988 când, la 44 de ani, a ucis din nou. „Am văzut un tip care îşi abuza iubita în cazinoul meu, aşa că am intervenit. A venit la mine cu un pahar de şampanie spart şi m-a tăiat pe gât. Aşa că l-am împuşcat în cap şi în piept. Tipul pe care l-am ucis era membru al cartelului de droguri din Medellin şi lucra pentru Pablo Escobar. Am intrat într-o mare încurcătură atunci“.

Câteva zile mai târziu, Russo a primit un „mesaj“. Şi-a găsit apartamentul spart, plin cu pui de găină şi salamandre moarte, alături de imagini cu el şi fiica sa, Carmen.

„I-au făcut poze fiicei mele. Era urmărită. A trebuit să o protejez“, a povestit actorul, care a plecat apoi în Bogota, Columbia, în încercarea de a face pace cu Escobar. Dar angajaţii baronului de droguri l-au torturat pe actor până când Escobar a aflat că Russo a jucat în „The Godfather“.

„Escobar a rostit atunci: «De ce nu mi-ai spus? Sunt un mare fan al filmului»“, a povestit Russo.

În mod bizar, Escobar i-a spus că îl va lăsa în viaţă dacă va interpreta o scenă din renumitul film, ceea ce s-a şi întâmplat. Ulterior, deşi credea că avea să moară şi că Escobar îi pregăteşte moartea, actorul a fost dus de fapt la aeroport, unde a revenit în siguranţă acasă.

„«O, Doamne, sunt mort. Mă vor duce în junglă şi mă vor ucide. S-a terminat», gândeam eu. Apoi toţi au început să râdă“, îşi aminteşte actorul drumul spre aeroport.

Russo mai recunoaşte, în interviul pentru The Sun, că a fost „afemeiat“, având 11 copii cu mai multe femei şi că a fost „un tată groaznic“. În plus, dacă memoriile sale vor fi transformate într-un film de Hollywood, ar vrea ca personajul său să fie interpretat de Leonardo DiCaprio, iar rolul lui Marilyn să fie jucat de Charlize Theron.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: