Geanina Ilieş, despre bărbatul din viaţa sa: "Sunt într-o relaţie de opt ani şi suntem foarte fericiţi"

O experienţă care, după cum ne-a spus chiar ea, a schimbat-o definitiv. La fel cum a schimbat- o şi demersul de a-i face fericiţi pe cei singuri, înscrişi la emisiunea Gospodar fără pereche. Geanina este puternică pentru că a fost nevoie, pentru că atunci când mulţi dintre noi mergeau în cluburi sau în vacanţe, ea creştea un copil, pe Patrick, fiul ei în vârstă de 14 ani, alături de care recunoaşte că s-a maturizat. Despre viaţa cu un adolescent, intervenţii estetice şi despre povestea de dragoste pe care o trăieşte alături de Mircea, în cele ce urmează.

După câţiva ani buni în care ai făcut o pauză de televiziune, te-am revăzut, anul trecut, la Ferma. Cum ai trăit acea experienţă?

Geanina: În primul rând, am avut nevoie de o perioadă pentru mine, să mă cunosc şi mai bine. Pentru mine, experienţa din Ferma a fost cea mai frumoasă experienţă după momentul în care l-am născut pe Patrick. După ce am ieşit de acolo mi-am dat seama cu adevărat cine sunt eu, care sunt plusurile şi minusurile mele. Nu a fost uşor, nu a fost nici foarte greu, dar am învăţat cum să gestionez lucrurile în viaţă, în sensul că, raportându-mă la strategiile care se făceau în Fermă, mi-am dat seama care sunt oamenii care sunt lângă mine cu adevărat sau doar au nevoie de ceva de la mine. Mi-a uşurat viaţa, m-a învăţat să fac o selecţie printre oamenii care mă înconjurau. Nu pot spune că mi-am revenit imediat după, adaptarea a fost puţin mai grea. După o lună am realizat că a fost, de fapt, cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea.

Ce ai făcut până să reapari pe sticlă, după ce ai plecat de la Antena 1 şi până să ajungi la PRO TV, în acest reality show extrem de urmărit?

După ştiri, am vrut să fac o pauză pentru mine, m-am concentrat pe afacerile mele, am vrut să muncesc pentru mine. Eu mă identificam cu partea asta de beauty şi am zis să încerc să devin antreprenor. Prietenul meu m-a ajutat, m-a ghidat şi m-a învăţat cum merg lucrurile atunci când ai o afacere. Am deschis o clinică de estetică, am continuat cu solarul, pe care îl aveam deschis încă de când eram la Antena 1. Însă după vreo trei ani de zile mi se făcuse dor de televiziune şi cum nimic nu e întâmplător, am fost sunată şi cooptată în echipa de la PRO.

