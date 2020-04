Fuego, despre lipsurile financiare: "Ai mei au fost muncitori şi nu aveau salarii impresionante"

OK!: Nu mergi la Turda. Cum va fi această sărbătoare făra mama şi bunica ta?

Fuego: Nu, nu voi merge la Turda de sărbători. Nici nu am cum şi nici nu vreau să încalc sfatul autorităţilor, mai ales că am ales să le protejez încă de la începutul pandemiei. Le-am trimis pachete de sărbători, cu o mulţime de surprize, vorbim zilnic şi ne vedem pe Skype şi-atunci dorul nu e foarte mare. Fireşte că totul va fi mai trist cumva, pentru că era o obişnuinţă să fim aproape în preajma sărbătorilor pascale, şi cu familia şi prietenii din copilărie. Dar privesc acest timp ca pe un soi de reconfigurare a noastră. Prea am devenit răi şi duşmănoşi şi poate că vom ieşi mai iertători, mai plini de altruism, mai decenţi şi mai demni, fără invidii şi ranchiuni.

