FOTO Ce spune Monica Odagiu despre zvonurile că ar forma un cuplu cu Dan Bittman

Primele zvonuri potrivit cărora Monica Odagiu şi Dan Bittman formează un cuplu, după ce artistul s-ar fi despărţit de partenera sa, Liliana Ştefan, au apărut în urmă cu câteva luni în spaţiul public. Cei doi nu au infirmat sau confirmat aceste zvonuri până acum.

Invitată în emisiunea Mirelei Vaida de la Antena 1, Monica Odagiu a vorbit despre presupusa relaţie cu solistul Holograf. Întrebată de Mirela Vaida ce zvonuri sunt adevărate, Monica Odagiu a declarat "cam nimic”.

"Mulţi oameni au spus: Băi, de ce nu ieşiţi să spuneţi că nu e adevărat? De ce nu comunicaţi? Am zis că nu e o idee bună. Şi pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare îşi face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuţii. Am zis că nu e o idee bună şi că nu e necesar şi vrem să stăm departe de ele.”, a spus actriţa la TV.

Monica Odagiu a dat de înţeles că între ea şi Dan Bittman nu a existat niciodată o relaţie amoroasă aşa cum s-a scris.

De altfel, Dan Bittman are o relaţie de 27 de ani cu Liliana Ştefan, împreună cu care are trei copii: Alex (20 de ani), Patrick (16 ani) şi Mark (13 ani).

"Este o prostie ce s-a spus. Dan este cu Liliana, la casa lor, şi sunt fericiţi alături de copiii lor", a declarat pentru Click! bateristul Edi Petroşel (62 de ani), colegul de trupă al lui Dan Bittman.

Monica Odagiu şi Dan Bittman FOTO Eduard Enea