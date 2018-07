FOTO Smiley, Adi Despot şi Tudor Chirilă au semnat iniţiativa „Fără penali în funcţii publice“: „Ne luptăm din greu să corectăm greşelile trecutului“

Smiley a susţinut un concert la Găeşti, unde s-a întâlnit şi cu echipa de voluntari care strângea semnături pentru „Fără penali în funcţii publice“, iniţiativa USR ce are ca scop interzicerea persoanelor condamnate definitiv să mai ocupe funcţii în instituţiile de stat. Cântăreţul a semnat şi chiar s-a fotografiat alături de voluntari.

De asemenea, Adrian Despot, solistul trupei Viţa de Vie, a dat cu subsemnatul înaintea concertului pe care l-a susţinut la Roaba de Cultură.

La rândul lui, solistul Vama, Tudor Chirilă, a îndemnat românii să semneze iniţiativa „Fără penali în funcţii publice“ comparând-o cu punctul 8 al proclamaţiei de la Timişoara, care propunea ca foştii activişti de partid şi ofiţeri de securitate să nu poată candida la alergeri pentru trei mandate consecutive.

„Din păcate, atunci nu am reuşit să ne apărăm viitorul, punctul 8 nu a trecut, iar foştii comunişti şi securişti au preluat putere. (...) Aşa au apărut penalii de azi, personajele suburbane, inculte, şmecheraşii de judeţ de tip Dragnea, Nicolicea, Iordache, Nicolae şi lista continuă şi tot continuă. Astăzi ne luptăm din greu să corectăm greşelile trecutului. Iar cea mai mare greşeală este că am ales lehamitea şi neimplicarea şi am crezut că dacă închidem ochii şi ne astupăm urechile o să reuşim de capul nostru. N-am înţelesc că banii pe care îi fură ei sunt exact banii de spitale, autostrăzi şi şcoli. N-am înţeles că pentru ei este ideal să ne tâmpim şi să coborâm standardele morale în mocirlă. Şi pentru că n-am înţeles toate lucrurile astea suntem astăzi în situaţia disperată din care nu mai ştim cum să ieşim. (...) Zilele astea încearcă din nou să scape de de puşcărie prin ordonanţe de urgenţă (graţierea şi amnistia sunt cele mai rapide şi nedemocratice soluţii). În condiţiile astea singura armă care ne rămâne este SOLIDARITATEA. Campania «Fără penali în funcţii publice» a strâns peste 300.000 de semnături. Reale, nu ale morţilor sau falsificate la kilogram. Reale. Îndrăznesc să cred şi să sper că sunt mult mai mulţi oameni care vor semna această iniţiativă de modificare a Constituţiei. Îndrăznesc să sper. (...) Eu am semnat această iniţiativă. Ştiu că şi mulţi dintre voi aţi semnat. Dar hai să dăm mai departe şi să-i convingem şi pe cei apropiaţi care nu au semnat fie pentru că nu ştiu, fie că nu au înţeles importanţa şi semnificaţia acestui demers. Hai să încercăm să reparăm greşelile trecutului. Stă în puterea noastră şi într-o simplă mişcare a încheieturii care să mişte un pix strâns între degetele unui individ care poate face diferenţa. Pentru că ei asta vor să credem: că nu putem face diferenţa. Că suntem numere. Că nu avem nicio putere. Că e mai bine să plecăm, la fel ca alte milioane de români. Că trebuie să-i lăsăm să fure liniştiţi. Nu!“, a scris Chirilă pe Facebook.

În ultimele zile, zeci de oameni de cultură au ieşit în stradă în mai multe oraşe pentru a strânge semnături de la trecători. Propunerea a venit de la actorul Marius Manole, iar printre cei care au ales să se implice se numără Oana Pellea, Victor Rebengiuc, Florin Călinescu, dar şi nume ale tinerei generaţii – Ilona Brezoianu, Ada Galeş şi Cristian Bota.

Preşedintele Uniunii Salvaţia România (USR), Dan Barna, a anunţat că s-au strâns 340.000 de semnături din cele 500.000 care sunt necesare până la jumătatea lunii august. Barna a precizat şi că ritmul a crescut în ultimele zile datorită implicării persoanelor publice, potrivit Agerpres

Barna a menţionat că s-a depăşit pragul de 20.000 de semnături în Bucureşti, Braşov, Sibiu, Cluj, Timiş, iar în alte cinci-şase judeţe probabil se va întâmpla acest lucru în următoarele două săptămâni.