FOTO Primele imagini cu Roxana Ciuhulescu în rochie de mireasă. Ce a declarat mirele

Fosta gazdă „Promotor“ şi Silviu Bulugioiu, fostul preşedinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federaţiei de Automobilism, s-au cunoscut datorită pasiunii lor comune pentru sport şi acum formează o familie frumoasă. Relaţia lor s-a derulat rapid, iar într-un singur an s-au şi căsătorit şi au devenit şi părinţii unui băieţel.

Înainte de nuntă, vedeta a dezvăluit că tematica aleasă pentru nuntă şi botez se bazează pe pasiunile comune pe care le are cu soţul său, respectiv maşinile şi avioanele. Astfel, invitaţii au primit ca mărturii maşinuţe şi avioane, localul în care a avut loc petrecerea este decorat cu maşini şi avioane în miniatură, iar tortul va respecta şi el în cele mai mici detalii tematica aleasă, fiind în formă de maşină.

„E greu de gestionat faptul că Roxana este persoană publică şi eu încerc pe cât posibil să nu fiu. Datorită dragostei pe care i-o port încerc să mă obişnuiesc cu asta. Le mulţumim celor care ne-au adus împreună, pentru că am avut şansa să ne cunoaştem“, a spus mirele emoţionat înainte de a păşi în faţa altarului de la Biserica Sfinţi.

Roxana Ciuhulescu a scris pe blogul personal despre cât de fericită se simte alături de noul ei soţ şi mărturiseşte că sarcina a venit „ca un dar de la Dumnezeu“, după numeroase încercări nereuşite de fertilizare in vitro.

„2017 a fost pentru mine un an de agonie şi extaz. Prima jumătate de an era să dau în depresie: decesul bunicii, boala, divorţul, mutarea. Dacă cineva mi-ar fi zis că 2017 se va încheia fericit pentru mine, aş fi zis că bate câmpii! Să intru în 2018 cu iubire, armonie şi logodită, ce puteam visa mai mult? Dar nu aduce anul ce aduce ceasul….Finalul anului m-a surprins îndrăgostită lulea şi – cel mai important! – iubită.…ahh, era să uit şi «umpic» gravidă. Da! – voi deveni mămică pentru a 2-a oară, iar fetiţa mea, Ana Cleopatra, va avea – în sfârşit – un frăţior. Mulţumesc din suflet medicilor pentru îngrijiri şi monitorizare. Deşi eram pregătiţi pentru orice tratament care ne-ar fi ajutat să concepem acest copil, iată că, surprinzător, acest lucru s-a întâmplat natural. Ani de zile mi-am dorit şi m-am chinuit să aduc pe lume un al 2-lea copil, însă întotdeauna Dumnezeu le potriveşte când şi cu cine trebuie, nu? Nimic nu este întâmplător! Cu toţii suntem extrem de fericiţi şi ne dorim ca acest copil să se nască sănătos, a scris vedeta pe blogul personal