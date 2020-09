FOTO Ozana Barabancea a donat plasmă după ce s-a vindecat de COVID-19: „Aşa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine, şi eu ajut la rândul meu“

Ozana Barabancea a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2 în luna iunie. Deşi era un pacient asimptomatic, Ozana a fost internată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Profesor Matei Balş“ din Capitală, tot acolo unde au primit îngrijiri artiştii Andrei Ştefănescu şi Marcel Pavel, colegii ei de la Antena 1.

În perioada respectivă nu mai erau locuri la adulţi, aşa că Ozana Barabancea a stat internată într-o rezervă la secţia de copii, notează Click.ro.

„Azi am făcut o faptă bună! Am donat plasmă! Important este că, fiind sănătoasă, îi pot ajuta pe semenii mei. Am fost la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, unde am fost tratată regeşte! Plasma mea contează! Sângele este important! Aşa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine, şi eu ajut la rândul meu! Dar din dar se face Rai. Am plecat de acolo fericită! Ajutaţi! Donaţi dacă sunteţi curajoşi şi sănătoşi la trup, minte şi spirit! Aveţi grijă de voi şi de familiile voastre. Binecuvântări tuturor!“, a scris artista.

Ozana Barabancea a reluat filmările la emisiunea „Te cunosc de undeva“, show ce va debuta cu un nou sezon pe 12 septembrie, la Antena 1.

FOTO Instagram