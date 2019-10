FOTO Melanie Griffith s-a pozat în lenjerie intimă şi a postat imaginea pe Instagram: cum arată actriţa la 62 de ani

Melanie Griffith nu se sfieşte să îşi arate trupul, deşi are 62 de ani. Actriţa a redistribuit pe contul său de Instagram imaginile în care apare în lenjerie intimă, postate de compania care i-a creat vestimentaţia.

În cele două poze, vedeta se află în dressing şi poartă lenjerie intimă de culoare neagră şi pantofi cu toc cui, în aceeaşi nuanţă.

Postarea vedetei este însoţită de un mesaj în care Melanie îi complimentează şi îi promovează pe cei care au realizat lenjeria intimă pe care o poartă: „Aceste două piese drăguţe, creative şi cu un styling incredibil de chic. Iubesc orice ei fac şi vreau toate piesele lor vestimentare! De asemenea, ei donează în scop caritabil o parte din banii pe care tu îi dai când cumperi ceva“.

Melanie Griffith FOTO Instagram The kit undergarments

Melanie Griffith este cunoscută pentru rolul sau din filmul „Working Girl“ (1988), care i-a adus un Glob de Aur, dar şi o nominalizare la Oscar.

Cariera lui Melanie Griffith, fiica actriţei Tippi Hedren, ce a interpretat rolul principal în celebra peliculă „Păsările“ de Alfred Hitchcock, a avut suişuri şi coborâşuri, fiind puternic influenţată de viaţa privată a acesteia. „Obişnuiam să beau vin ca pe o băutură uşoară. Îmi luam medicamentul pentru a putea scăpa de durere şi de insecurităţi“, povestea ea. Actriţa s-a confruntat timp de mai mulţi ani cu dependenţa de droguri şi alcool, iar cariera ei a intrat într-un con de umbră, după ce fizionomia ei a fost afectată de operaţiile estetice suferite. Aceasta a intrat într-o clinică de reabilitate de două ori, iar în 2009 a suferit o operaţie pentru tratarea cancerului de piele.

Melanie Griffith s-a remarcat şi în filme precum „Body Double“ (1984), „Something Wild“ (1986), „The Milagro Beanfield War“ (1988), „Celebrity“ (1998), „Another Day in Paradise“ (1998), „Crazy in Alabama“ (1999), „Along for the Ride“ (2000) şi „Tart“ (2001). După o pauză de câţiva ani, actriţa a apărut în multe producţii de televiziune, însă nu şi pe marile ecrane.

Melanie Griffith s-a căsătorit cu Antonio Banderas (59 de ani) în 1996, după ce au filmat împreună comedia romantică „Two Much“ şi au divorţat în 2014, după 18 ani de căsnicie şi au împreună o fiică în vârstă de 22 ani, Stella Banderas, care a rămas în custodia actriţei.

Melanie Griffith a mai fost căsătorită cu Don Johnson, în 1976 şi din 1989 până în 1996, şi cu Steven Bauer, din 1981 până în 1989. Mai are doi copii, Dakota (28 de ani), din căsătoria cu Don, şi Alexander (33 de ani), din căsnicia cu Bauer.