FOTO Loredana Groza îşi surprinde din nou fanii şi publică imagini cu ea aproape goală, în timp ce se află la masaj

Loredana Groza pare că întinereşte pe zi ce trece, iar fotografiile pe care le publică pe conturile ei de socializare au stârnit reacţii diverse. Dacă unii o felicită pentru felul în care arată, alţii s-au grăbit să o mustre pe divă pentru că şi-ar fi făcut prea multe operaţii estetice, iar chipul ei ar fi „de nerecunoscut“.

Loredana susţine însă că nu are intervenţii chirurgicale.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu şi practic. Pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulţi mă acuză. Nu am nimic împotriva intervenţiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operaţie de înfrumuseţare de niciun fel. Cine mă cunoaşte ştie că aşa e. E uşor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat şi de asta arată bine. Dar nu, nicio operaţie şi niciun estetician nu te pot ajuta, cu toţi banii din lume, să arăţi bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditaţie… E practica mea zilnică. Trebuie să fie constantă, să îţi faci timp dimineaţa şi seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simţi bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puţină grijă de tine! Operaţiile pot să mai aştepte. Sunt atâtea soluţii simple, eficiente şi neinvazive, în ziua de azi“, a spus Loredana, potrivit viva.ro.

Artista a intrat de curând în trustul Intact, în juriul show-ului „X Factor“, alături de Delia, Ştefan Bănică Jr. Şi Florin Ristei.