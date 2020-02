FOTO Cum arată şi cine este Rooney Mara, logodnica lui Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix şi Rooney Mara s-au cunoscut pe platourile de filmare „Her“, în 2012. Joaquin a fost fermecat“de tânăra actriţă încă de la început, scrie GH.

„Este singura fată pe care am căutat-o pe internet“, spunea Joaquin într-un interviu pentru „Vanity Fair“: „Eram doar prieteni şi conversam prin email. Nu mai făcusem asta niciodată.“

Relaţia lor a rămas una platonică timp de câţiva ani. În 2016, cei doi s-au reîntâlnit când au jucat împreună în drama biblică „Maria Magdalena“, unde Joaquin a jucat rolul lui Iisus, iar Mara a interpretat rolul Mariei Magdalena.

„Căutam ceva semnificativ. Căutam o experienţă. Eram prieten cu Rooney atunci“, a spus el în legătură cu decizia de a juca rolul lui Iisus în „Maria Magdalena“.

Joaquin Phoenix şi Rooney Mara în filmul „„Maria Magdalena“

Potrivit W Magazine, Joaquin şi Rooney au început o relaţie imediat după ce s-au terminat filmările, iar în 2017 cei doi şi-au făcut debutul în calitate de cuplu la Festivalul de la Cannes, fiind prima lor apariţie în public. În acelaşi an, „Time“ scria că cei doi s-au mutat împreună în Los Angeles.

Mara şi Joaquin au fost tot timpul discreţi cu privire la viaţa lor personală şi se afişează împreună la festivaluri de film şi gale de premiere. În iulie 2019, cei doi au confirmat că sunt logodiţi.

Rooney Mara, pe covorul roşu al galei Oscar 2020 FOTO Guliver/Getty Images

Joaquin Phoenix şi Rooney Mara, un cuplu „cool“

După ce a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, graţie apariţie sale în „Joker“, Joaquin Phoenix şi logodnica lui s-au răsfăţat cu un burger vegan, la un restaurant din Los Angeles, iar momentul a fost imortalizat de fotograful Greg Williams.

Rooney Mara a schimbat tocurile cu o pereche de converse. Cu trofeul lângă ei, Rooney şi Phoenix par mai îndrăgostiţi ca niciodată. De asemenea, ei au fost surprinşi de fotografi îmbrăţişându-se pe covorul roşu de la gala Oscar 2020.

Cei doi împărtăşesc dragostea pentru animale, sunt vegani şi activişti pentru mediul înconjurător.

Rooney Mara şi Joaquin Phoenix după gala Oscar 2020 FOTO Greg Williams

De asemenea, la gala Globurile de Aur 2020, Joaquin Phoenix, recompensat cu trofeul pentru Cel mai bun actor, şi-a încheiat discursul cu o declaraţie de dragoste pentru logodnica lui. „Te iubesc, Roonie“, mărturisea actorul.

Rooney Mara şi Joaquin Phoenix, la gala Globurilor de Aur din acest an FOTO Pinterest

Joaquin Phoenix, admirându-şi logodnica la gala Globurile de Aur FOTO Guliver/Getty Images

În ce filme a jucat Rooney Mara, logodnica lui Joaquin Phoenix

Actriţa americană Rooney Mara s-a născut pe 17 aprilie 1985 şi şi-a început cariera la Hollywood în 2009. Primul rol important a fost cel din drama biografică „The Social Network“ din 2010, iar cel care i-a adus recunoaştere în industria filmului a fost Lisbeth Salander din filmul „The Girl with the Dragon Tattoo“. Pentru acest rol a fost nominalizată la Oscar pentru Cea mai bună actriţă şi a fost recompensată cu Globul de Aur.

Rooney Mara mai este cunoscută pentru acţiunile caritabile din cadrul Fundaţiei Uweza.

A jucat şi în filme precum „Side Effects“ (2013), „Her“ (2013), unde a jucat alături de Joaquin Phoenix, drama romantică „Carol“ (2015), „Lion“ (2016), „A Ghost Story“ (2017) şi „Mary Magdalene (2018).