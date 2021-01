Anamaria Prodan, schimb de complimente cu un jucător de la CFR: „E şi frumuşel. Când eşti fotbalist, eşti altfel” FOTO

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au sărbătorit Revelionul în Dubai. Acolo, impresara s-a întâlnit cu fotbalistul Damjan Djokovic, pe care nu s-a sfiit să-l laude atât pentru performanţele sportive, cât şi pentru aspectul fizic.

Amuzată de coincidenţă şi bucuroasă să îl revadă, Anamaria Prodan a făcut o poză alături de forbalistul lui CFR. Imaginea a primit mii de likeuri pe Instagram.

Cu toate că s-au întâlnit la Dubai, Damjan Djokovic şi Anamaria Prodan nu au participat la aceeaşi petrecere de Revelion 2021. În schimb a fost Florin Bratu, antrenorul care a semnat un contract de reprezentare cu Prodanca.

„De la CFR Cluj îmi place de Djokovic. Ca fotbalist, vreau să spun, deşi el e şi frumuşel! Toţi sunt frumoşi. Fotbaliştii, în general, sunt frumoşi, bărbaţi care arată bine. Au şi sclipirea aia, a rămas asta de pe vremuri. Când eşti fotbalist, eşti altfel”, a mărturisit Anamaria Prodan, conform sport.ro.

FOTO Instagram

Nici fotbalistul nu a rămas indiferent la auzul acestor cuvinte de laudă.

„Dacă eu sunt cel mai frumos fotbalist din România, Anamaria Prodan e cel mai frumos agent. Am cunoscut-o la Cluj, am avut plăcerea. E un impresar foarte bun, o doamnă de treabă, ştie despre ce e vorba în fotbal. Şi e super fit! Am numai cuvinte de laudă despre ea. Eu sunt deschis pentru colaborări. Dacă cineva poate să mă ajute, poate să-mi faca un jackpot!”, a mărturisit Damjan Djokovic despre Anamaria Prodan.

Impresara a ţinut să dezmintă şi zvonurile potrivit cărora ea şi Reghecampf s-ar despărţi: "Niciodată nu vom renunţa, suntem suflete pereche. Este cel mai bun bărbat pe care l-a lăsat Dumnezeu pe pământ. E cel mai tandru, bărbatul care îmi aduce flori zilnic, care vine cu mâncarea la pat, îmi ia zilnic cadouri. Bărbaţii ca Reghecampf sunt pe cale de dispariţie. E este cel care cântă în casă, dacă ar fi să fiu sinceră. Laur nu se exteriorizează, dar are nişte ochi albaştri care te fac să îngheţi, dacă se uită fix la tine. Eu ţip, fac circ, arunc. El doar se uită. Când o face adânc, a tăcut toată lumea”, a mărturisit Anamaria Prodan.