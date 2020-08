FOTO Adele şi-a surprins fanii cu o nouă apariţie. Cântăreaţa, de nerecunoscut după ce a slăbit 50 de kilograme

Adele a reuşit să slăbească în ultimul an aproximativ 50 de kilograme, sub îndrumarea specialiştilor în alimentaţie şi sport. Potrivit presei internaţionale, SirtFood este dieta care a ajutat-o pe celebra cântăreaţă să ajungă la silueta visată.

Dieta SirtFood a fost elaborată de medicii nutritionişti britanici Aidan Gogging şi Glen Matten. Această dietă presupune consumul unor alimente care activează anumite proteine din organism, denumite sirtuine. Rolul acestor proteine este de a regla fluxul biologic al organismului, de a controla funcţionarea anumitor gene, de a asigura buna funcţionare a metabolismului şi de a proteja celulele.



Cum se ţine dieta SirtFood

Dieta Sirtfood cuprinde două faze şi se întinde pe durata a trei săptămâni.

Prima fază durează şapte zile. În această perioadă, se recomandă consumul zilnic a 3 sucuri verzi şi a alimentelor bogate în proteine. Nu se consumă mai mult de 1000 kcal într-o zi.

Cea de-a doua fază durează două săptămâni. În acest timp, este recomandat să mănânci zilnic trei mese bogate în proteine şi să bei doar un pahar de suc verde.

În timpul dietei este permis consumul de ciocolată neagră şi de vin roşu. Prin consumul acestor alimente, la principalul beneficiu al dietei – favorizarea pierderii rapide a kilogramelor în plus – se mai adaugă unul, încetinirea procesului de îmbătrânire, funcţie datorată resveratrolului conţinut de vinul roşu şi antioxidanţilor din ciocolata neagră.

Rezultate optime se obţin dacă dieta este însoţită şi de orice formă de activitate fizică (chiar şi de plimbare) şi de consumul a minimum 2 litri de lichide (apă şi ceai neîndulcit) zilnic.

Adele FOTO Instagram

Adele, criticată pentru că „e de nerecunoscut“

Chiar şi-aşa, nu toţi fanii artistei au fost încântaţi de transformarea ei uluitoare. Foarte multe persoane şi-au exprimat dezamăgirea cu privire la aspectul fizic de nerecunoscut al lui Adele şi spun că „nu mai e aceeaşi persoană“.

Pete Geracimo, fostul ei antrenor personal, a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care vrea să îi asigure pe fanii lui Adele că artista nu şi-a propus în mod clar să slăbească. În schimb, a vrut să aibă un stil de viaţă sănătos. „În calitate de fost antrenor personal al lui Adele, este deprimant să citesc comentarii negative şi acuzaţii privind pierderea ei în greutate. Nu şi-a pus la îndoială în niciun fel talentul ei dat de Dumnezeu. Nu a pretins niciodată că e altcineva“, a spus Pete.

El a adăugat şi faptul că odată cu mutarea artistei în Los Angeles şi schimbările din viaţa personală, ea a fost motivată să ia mult mai în serios alimentaţia şi sportul. În plus, ea s-a concentrat asupra acestor aspecte pentru a avea grijă de fiul ei, Angelo. „De când s-a mutat în LA, ea a trecut prin anumite schimbări personale. Este normal să intervină şi dorinţa de a deveni o persoană mai bună. Ea a îmbrăţişat aceste noi alegeri alimentare. Nu aş putea fi mai mândru de ea. Această schimbare nu este pentru un nou album, publicitate sau pentru a fi model. O face pentru ea şi fiul ei.“

În final, el le-a sugerat oamenilor să se uite la modul prin care Adele s-a schimbat pentru ea, şi nu pentru a obţine atenţia celor din jur. „Sper ca oamenii să aprecieze munca depusă de Adele pentru beneficiul ei şi al familiei. Transformarea ei nu are de a face cu mine sau cu tine. Este vorba despre cum Adele vrea să-şi trăiască viaţa. Nu s-a schimbat din persoana cu care am crescut şi pe care am iubit-o. Acum e mult mai slabă şi fabuloasă“, a scris el în încheiere.

Cel mai bine vândut artist născut la Londra, Adele şi-a lansat în 2008 primul album, „19“, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică „Noua Amy Winehouse“.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, „21“, care, datorită unor piese precum „Rolling in the Deep“, „Someone Like You“ şi „Set Fire to the Rain“, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa „Skyfall“, tema muzicală a filmului onomim din seria „James Bond“, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, „25“, a debutat în 2005 pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale. La cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, Adele a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoriile Cel mai bun album al anului, Cel mai bun cântec al anului şi Înregistrarea anului.