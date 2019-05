Fosta soţie a lui Jeff Bezos îşi va dona jumătate din avere: cum a reacţionat cel mai bogat om din lume

În ultimii ani, mai mulţi miliardari au semnat documentul Giving Pledge, care îi încurajează pe cei mai bogaţi oameni ai lumii să dedice majoritate din averea pe care o au unor cauze nobile, fie în timpul vieţii, fie în testamentele lor.

Iniţiativa a fost a CEO-ului companiei Berkshire Hathaway Warren Buffett, a fondatorului Microsoft Bill Gates şi a soţiei lui, Melinda, în 2010, când peste 200 de familii bogate sau afacerişti din toată lumea şi-au luat angajamentul că vor dona cel puţin jumătate din averile lor.

MacKenzie Bezos s-a alăturat acestora şi a semnat marţi, 28 mai, Giving Pledge. Averea fostei soţii a lui Jeff Bezos este estimată, după divorţul de şeful Amazon, la 37 de miliarde de dolari, în timp ce fostul ei soţ deţine averea impresionantă de 114 miliarde de dolari.

Ea a explicat într-o declaraţie publică ce a determinat-o să ia această decizie. „Sunt multe resursele pe care fiecare le putem scoate din seifuri ca să le împărţim cu alţii – timp, atenţie, cunoştinţe, răbdare, creativitate, talent, efort, umor, compasiune. Pe lângă bunurile cu care viaţa m-a binecuvântat, deţin o sumă disproporţionată de bani, aşa că vreau să-i împart cu alţii. Munca mea de caritate va continua. Voi aloca timp, efort şi grijă. Dar nu voi aştepta. Voi continua să fac asta până când seiful va fi gol“, a scris MacKenzie pe site-ul campaniei Giving Pledge.

CEO-ul Amazon a lăudat iniţiativa fostei sale soţii, mărturisind că e mândru de ea. „MacKenzie va fi grozavă, neobosită şi dedicată filantropiei şi sunt mândru de ea. Scrisoarea ei este atât de frumoasă“, a scris pe Twitter miliardarul Bezos.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ