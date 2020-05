Forbes îi retrage titlul de miliardară influenceriţei Kylie Jenner, acuzată că a minţit cu privire la averea sa. Reacţia vedetei

Jenner este cea mai tânără dintre surorile Kardashian-Jenner şi a devenit cunoscută publicului prin seria TV „Keeping Up with the Kardashians“, alături de surorile ei Kendall, Kourtney, Kim şi Khloé.

Tânăra se află într-o relaţie cu rapperul american Travis Scott (29 de ani), cu care are o fetiţă de doi ani.

Vedeta a reuşit să ajungă la imensa avere datorită lansării unei linii de produse cosmetice şi a contractelor sale de imagine cu diverse companii de fashion. În 2015, tânăra a lansat compania de cosmetice Kylie Cosmetics, care s-a bucurat de un mare succes prin produsele destinate clientelor care îşi doresc buze mai mari, prin umplere şi supra-conturare. Pentru primele 15,000 de astfel de produse, Jenner s-a folosit de câştigurile din modelling în valoare de 250,000 de dolari. De altfel, Jenner a reuşit să ajungă la o avere de un milion de dolari şi datorită celor peste 177 de milioane de fani din social media. În noiembrie 2018, după ce a semnat o colaborare cu distribuitorul Ulta, Kylie Cosmetics a avut încasări de 54,5 de milioane de dolari. De altfel, Jenner a reuşit să ajungă la o avere de un milion de dolari şi datorită celor peste 177 de milioane de fani din social media, scria Forbes.

