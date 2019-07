Florina Cercel a murit. Povestea actriţei care şi-a pierdut marea iubire la 28 de ani: „A fost nedrept“

Florina Cercel a murit din cauza cancerului pulmonar în dimineaţa zilei de 30 iulie. Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943 la Piatra-Neamţ, iar în cele peste cinci decenii de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru şi film.

„Fără profesia mea, fără acest har nu ştiu dacă viaţa mea pe pământ ar fi avut vreun rost, vreun sens. Eu am primit totul de la meseria mea – fericirea, bucuria, împlinirea, satisfacţia, succesul, munca, dragostea, durerea, suferinţa, uneori eşecul. Am învăţat foarte mult. Fiinţa mea toată a învăţat foarte mult din toate personajele pe care le-am jucat. Cred că n-aş fi putut să fac o altă profesie“, mărturisea actriţa în 2016, într-un interviu pentru Prima TV.

Unele dintre cele mai apreciate roluri ale sale au fost Vassa Jeleznova din spectacolul omonim, pentru care a primit în 1990 premiul UNITER, şi Anna Andreevna din „Revizorul“, pentru care a fost recompensată de Ministerul Culturii în 2002.

Comparată în tinereţe cu Sophia Loren, Florina Cercel a fost considerată una dintre cele mai frumoase actriţe ale României şi chiar fostul preşedinte Ion Iliescu ar fi fost fermecat de ea. Întrebată însă dacă este adevărat că Iliescu a fost îndrăgostit de ea, actriţa a precizat: „Nu, nu! Prima dată mi-a fost foarte jenă de domnul Iliescu, pentru că dumnealui era preşedinte şi era ridicol pentru mine să se gândească că eu aş fi declarat aşa ceva! Nici vorbă!“.

Florina Cercel a recunoscut şi că inima ei i-a aparţinut pe deplin unui singur bărbat, primul ei soţ, medicul Ioan Liviu Perianu, care a murit tot din cauza unui cancer pulmonar, la scurt timp după ce s-au căsătorit.

„Iubirea dintre doi oameni e foarte importantă şi e foarte greu de păstrat, de ocrotiti, de înţeles, de suportat uneori. E o mare responsabilitate să realizezi că iubeşti şi eşti iubit şi cum să o păstrezi. El a fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea“, dezvăluia Florina Cercel în cartea „Poveşti de dragoste ale vedetelor“.

Bărbatul a cucerit-o cu un buchet de trandafiri galbeni şi cu un bileţel pe care scria: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere“. Actriţa a onorat invitaţia, iar medicul a întâmpinat-o cu o declaraţie de dragoste directă: „Eu sunt doctorul îndrăgostit de dumneavoastră“.

Au dansat împreună 12 ore neîntrerupt: „Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an“.

Un moment de cumpănă pentru cuplu a fost cel în care actriţa a pierdut o sarcină de aproape şase luni din cauza unui turneu obositor. La scurt timp, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În faţa bolii m-am simţit cel mai vulnerabilă. În faţa bolii părinţilor mei, în faţa bolii soţului meu. Soţul meu a murit la opt luni de la căsătorie, când eu aveam 29 de ani, iar el 40... Un cancer năprasnic. Atunci mi-a fost foarte, foarte greu, a fost nedrept. Nu am urcat pe scenă vreo nouă luni, mi-a fost frică să mai urc pe scenă, am crezut că va trebui să mă despart şi de teatru. Nu am mai urcat pe scenă acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972“.

Florina Cercel se descria drept o luptătoare şi o visătoare: „Mi s-a spus de multe ori că sunt o luptătoare şi un om puternic. Nu mi s-a părut că sunt puternică, pentru că de multe ori m-am simţit slabă şi vulnerabilă, dar că sunt o luptătoare sunt, e adevărat. De fiecare dată după o greutate merg mai departe şi iarăşi visez, şi iarăşi sper. Sunt un om visător, de multe ori cred că dacă n-aş mai visa, m-aş simţi moartă. Visez să fie un pic de linişte şi de bunăstare pentru acest popor, pentru noi toţi. Măcar un an să trăim în echilibru. Totul stă în noi, în puterea noastră, numai noi putem să evoluăm, să înlocuim tirania acestui prezent cu echilibrul prezentului“.

„Am mai învăţat ceva extraordinar – că fericirea e în mine. Dacă eu îmi îngădui, sunt fericită, dacă eu nu-mi îngădui, n-am cum să fiu fericită“, mai spunea Florina Cercel într-unul dintre ultimele sale interviuri.

