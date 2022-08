Florin Salam a fost LIVE pe Facebook, după ce în presă au apărut ştiri legate de moartea sa

Cântăreţul a ţinut să facă o postare pe Facebook în care să îşi liniştească fanii care au crezut că a murit. Florin Salam este bolnav de coronavirus şi în prezent se află sub tratament, la spital. El nu a vrut să ofere mai multe detalii legat de starea sa de sănătate, însă se poate vedea pe înregistrare că este slăbit şi bolnav.

În timpul intervenţiei LIVE pe Facebook, Salam mărturiseşte că nu s-a simţit bine zilele trecute şi face apel la oameni să aibă grijă deoarece virusul Covid 19 este foarte periculos.





„Vă salut, oameni buni. Al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleţ pentru familia mea, pentru rudele mele din provincie, pentru că nu am neamuri doar la noi în Bucureşti. Iar cu zvonurile care circulă în presă, la televizor, la ştiri, nici nu ştiu cum să vă spun. Ştiţi foarte bine că de câteva zile am fost în situaţia pe care am avut-o, dar cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situaţia prezentă.

Ce pot să vă spun, pentru că nu-mi găsesc cuvintele, am făcut acest filmuleţ pentru că toată familia mea este în alertă, pentru că nu ştiu de sănătatea mea. Acum 3-4 zile am cântat într-un loc, de asta vreau să anunţ şi toţi colegii şi pe poată lumea, să luaţi în serios cât de cât problema asta cu COVID-ul, noi facem caterincă şi toate alea... Ferească Dumnezeu pe toată lumea, mai ales în meseria asta, că stăm numai între oameni. Să trec la subiect.

Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea, mă refer la copiii mei, la familia mea. Le spun să stea liniştiţi, pentru că în 2-3 zile ajung acasă, trebuia şi astăzi, dar au zis medicii să mă pun pe picioare, ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Nu vă mai îngrijoraţi, sunt bine, mi-a fost puţin rău, dar asta e situaţia, trecem peste. Nu-mi vine să cred, oare v-aţi fi bucurat să se întâmple aşa ceva? Nu mai am cuvinte. Îmi cer scuze la cei care aţi stat cu grijă după ce aţi văzut ştirea asta. Încă o dată, îmi anunţ familia că sunt ok, într-o zi, două o să cum trebuie, o să revin şi la cântări.

Vă rog frumos să staţi liniştiţi, îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii. Oricine poate să păţească o situaţie ca asta, dar nu trebuie ca alţii să-l bage mai rău în starea asta, ci să-l ajute. Vă pup şi vă iubesc, staţi liniştiţi, vă pupă al vostru Florin Salam.”, a spus Florin Salam, din spital, pe Facebook.

