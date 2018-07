Florin Călinescu, ironii tăioase pentru Carmen Dan şi poliţişti: „Muia e patrimoniu ONU. E singurul liant între economii, religii şi sisteme politice“

Nici Călinescu n-a putut să rămână tăcut în faţa ultimelelor evenimente, în care un bărbat a rămas fără permis de conducere şi s-a ales cu dosar penal după ce şi-a înmatriculat maşina în Suedia cu un număr anti-PSD. Aşa că realizatorul TV şi-a exprimat părerea pe pagina sa de Facebook, tratând bineînţeles problema dintr-o perspectivă umoristică.

„Carmensita, mi amor... am un deosebit respect pentru poliţie. Bine, nu pentru asta a ta, adică a lu’ Livulică. Respectul meu e pentru cei care trudesc cu adevărat în slujba cetăţeanului. Acum, «muie», în limba care a generat acest neologism, nu semnifică, din prima, sex oral. De o parte sau de alta. Înseamnă «faţă», «chip», «gură». Cam aşa ceva. Dar dacă ibovnicul pesedistelor, Livulică, crede că «muie» înseamnă doar să se presteze sex oral, nu e ok. Nu pot fi de acord să nu arăm pământul şi să nu îl însămânţăm în acest sens, să nu înmatriculăm maşini şi, în general, să tragem în penal orice muie care poate aduce progres omului, omenirii şi omeniei. Pentru că muia, ca sex oral, aduce bunăstare. Veselie. Creştere economică. Demografică. Pace. Etc. etc. Deci, Carmensita şi dragi poliţişti, terminaţi cu ipocrizia. Nu faceţi din «muie PSD» o chestiune penală. Ea face subiectul şi preşedinţiei şi opoziţiei şi a minorităţilor. Face parte din cultura omenirii şi a patrimoniului universal. Singurul liant între economii, religii, sisteme politice. E patrimoniu ONU“, a scris Florin Călinescu pe Facebook.