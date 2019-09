Flavius Buzilă, solistul trupei Hara şi fost profesor: „Performanţele nu se măsoară în diplome. Nu mai îndopaţi copiii cu exerciţii“ FOTO

Înainte să devină cântăreţ, solistul trupei Hara Flavius Buzilă a fost profesor de limba engleză la Şcoala primară 10 – Zorilor din Cluj-Napoca.

Flavius Buzilă are o fetiţă de 12 ani, elevă în clasa a VI-a.

„Nu pot să le spun părinţilor decât că trebuie să caute profesori pasionaţi, care să le încurajeze copiilor entuziasmul şi creativitatea. Nu le mai cereţi profesorilor să îndoape copiii cu exerciţii, cu probleme, pentru că performanţele nu se măsoară în diplome, ci în fericirea că încă un omuleţ şi-a găsit drumul în viaţă şi împlinirea!“, recomandă fostul profesor.

Solistul trupei Hara a povestit cum era el în rolul de profesor, dar şi ce le lipseşte, în viziunea lui, dascălilor din şcolile din România.

„Ce le lipseşte profesorilor de astăzi? Entuziasm şi bucurie. Stau şi mă gândesc, după mesajele pe care încă le primesc, ce aveam eu atât de special atunci, de nu m-au uitat copiii? Experienţă? Nici vorbă, eram la început, prima mea slujbă! Prestanţă? Îmi vine să râd, aveam părul lung, glumeam încontinuu, nu ştiam ce-i ăla sacou ori cravată. Seriozitate? Dacă asta înseamnă să îţi fie caietul liniat la dungă din timp şi să ţii toate şedinţele cu părinţii, clar, am fost unul dintre cei mai neserioşi profesori. Dar aveam bucuria pe care o împrumutau copiii odată cu materia predată. Eram fericit că mă întâlnesc cu ei, eram nerăbdător să le văd ochii curioşi, mă bucuram de micile lor succese şi râdeam când o dădeau în bară. Ne inspiram reciproc, cântam la chitară, făceam cumpărături fictive împreună în limba engleză, le scriam piese de teatru, ne mascam împreună de Halloween. Nimic din astea nu era în vreo programă sau «plan de învăţământ». Pentru că nicio programă, niciun ministru, niciun inspector nu va putea şti vreodată ce se întâmplă în clasa ta, care sunt poveştile elevilor tăi, cu ce frici şi speranţe vin ei la şcoală, cu ce frici sau bucurii se întorc acasă“, a declarat solistul, potrivit sursei citate.

Despre trupa Hara

Trupa Hara a fost înfiinţată în mai 2000 la Cluj-Napoca, cu un stil autodefinit drept rock european cu influenţe etno şi alternative, la iniţiativa profesorului de engleză Flavius Buzilă, care şi-a propus să aducă un suflu nou, proaspăt în muzica românească.

Trupa Hara a lansat 6 LP-uri şi albumul de colinde tradiţionale româneşti Mârlin, dârlin - „Paiş'pe colinde ş'o strigătură“, care au adus multe premii din partea instituţiilor media (cel mai bun single - 2003, 2004, 2009, cea mai bună creaţie - 2005, cel mai bun album - 2004, 2005, 2006, 2009).

În 2009 trupa se remarcă şi pe plan internaţional: piesa „Plouă stele“ câştigă locul 1 (din 50) la prestigiosul concurs de creaţie „Song of the year“- secţiunea Adult Contemporary desfăşurat de celebrul canal muzical VH1 SUA. Succesul se repetă şi în 2013, la aceeaşi secţiune, cu piesa „Calling out for you“, Hara devenind astfel prima formaţie românească ce deţine un asemenea palmares.









Hara a reprezentat România cu real succes la Bruxelles, Veliko Târnovo (Bulgaria) şi chiar la Campionatul European de Fotbal, în Viena şi Salzburg, unde reprezentaţia trupei a fost declarată de către administraţia locală austriacă „cel mai bun show live din programul cultural“.





În iunie 2013, Hara ajunge şi pe pământ american odată cu participarea la cel mai mare festival al comunităţii româneşti din SUA – „Romanian Heritage“ din Chicago.

În 2016, Hara a primit două premii Akademia Music, pentru două dintre piesele sale, „Ce ţi-aş face“ şi „Totaya“.