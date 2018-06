Fiul Vanessei Paradis şi al lui Johnny Depp, în vârstă de 16 ani, este grav bolnav. Artista a lipsit de la premiera noului ei film FOTO

Actorii Vanessa Paradis şi Johnny Depp au împreună doi copii - Lily-Rose, născută în 1999, şi Jack, născut în 2002. Cei doi s-au despărţit în 2012, după o relaţie de 14 ani.

Actriţa, care de la despărţirea de starul hollywoodian a apărut mai rar în public, însă a jucat în peste zece filme în ultimii şase ani, a lipsit de la premiera celui mai recent proiect cinematografic din distribuţia căruia face parte - „Un couteau dans le Coeur“ - din cauza stării de sănătate a fiului ei, potrivit News.ro.

„Din păcate, Vanessa Paradis nu poate fi cu noi, aici, în seara aceasta“, a spus regizorul filmului, Yann González, la proiecţia de la Paris.

„Este nevoită să lipsească din cauza unor probleme grave de sănătate cu care se confruntă fiul ei“, a mai spus el, fără a oferi detalii. În acest timp, Johnny Depp se află în Europa împreună cu trupa The Hollywood Vampires, cu care a concertat recent în Germania.

Vanessa Paradis FOTO Guliver/Getty Images

John Cristopher Depp, alintat Jack, a împlinit vârsta de 16 ani în luna aprilie şi este singurul membru al familiei care nu s-a aflat în lumina reflectoarelor până acum. Sora lui, modelul şi actriţa Lily-Rose, în vârstă de 19 ani, a colaborat deja cu case precum Chanel, a cărei ambasadoare este, şi a apărut pe copertele unor reviste ca Vogue Japonia şi Elle Franţa.

Cântăreaţă, actriţă şi fotomodel, Vanessa Paradis a primit, la vârsta de 17 ani, premiul César pentru Tânără Speranţă pentru rolul din filmul „Noce blanche", de Jean-Claude Brisseau. Ea a mai jucat, alături de Gérard Depardieu, în „Élisa", de Jean Becker, cu Jean Reno - în „Un amour de sorcière", de René Manzor, cu Alain Delon şi Jean-Paul Belmondo - în „Une chance sur deux" şi cu Daniel Auteuil - în „La Fille sur le pont", ambele realizate de Patrice Leconte, iar cu Romain Duris - în „L'Arnacoeur", de Pascal Chaumeil. În 2011, a fost recompensată cu Genie Award, pentru rolul din „Café de Flore”, dramă regizată de Jean-Marc Vallée.

Johnny Depp, născut pe 9 iunie 1963, este actor, regizor, producător şi muzician, care a devenit cunoscut la începutul anilor 1980 graţie serialului de televiziune „21 Jump Street”. Depp este considerat unul dintre cele mai mari staruri de cinema din lume, iar filmele în care a fost distribuit de-a lungul anilor au generat încasări de peste 7,7 miliarde de dolari pe plan mondial. Starul american a primit trei nominalizări la Oscar - pentru rolurile principale din „Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (2003), „Finding Neverland” (2004) şi „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (2007) -, trei nominalizări la premiile BAFTA şi a câştigat un Glob de Aur, pentru „Sweeney Todd”. În 1999, a primit un trofeu César onorific.