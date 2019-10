Fiul lui Michael Douglas, dezvăluiri despre relaţia dificilă cu tatăl său: când era copil îl punea să împartă jointuri vedetelor

Cameron Douglas, fiul celebrului actor Michael Douglas (75 de ani) şi nepotul starului Kirk Douglas (102 ani), a vorbit, în cartea sa de memorii intitulată „Long Way Home“, despre relaţia dificilă cu tatăl său, dependenţa de droguri şi anii petrecuţi în închisoare.

Într-unul dintre pasaje, Cameron îşi aminteşte cum Michael Douglas îl punea să împartă ţigări cu marijuana celebrităţilor, în cadrul unor fastuoase petreceri date de actor la Hollywood.

„Pe măsură ce creşteam, mă furişam din casă în casă, căţărându-mă prin balcoane şi văzând mai mult decât trebuia: adulţi frumoşi făcând lucruri de adulţi frumoşi a căror viaţă e plină de vicii şi excese“, a adăugat el.

Tânărul Douglas a povestit cum a fost să crească în umbra celebrului lui tată, fiind expus la numeroase petreceri unde se consumau, uneori fără măsură, droguri şi alcool.

„Este ciudat să creşti văzându-i pe tatăl şi pe bunicul tău prezenţi în permanenţă pe marile ecrane... este descurajator să fii perceput ca fiind doar fiul cuiva celebru“, a mărturisit Cameron. El a mai povestit că niciodată nu a avut o relaţie apropiată cu tatăl lui, aşa cum şi-ar fi dorit, Michael Douglas fiind mereu plecat la filmări, evenimente sau petreceri.

Mai mult, povesteşte tânărul, într-o vară, Michael Douglas şi-a dat seama că fiul lui are nevoie mai mult de o figură paternă, aşa că a angajat un bărbat care să aibă grijă de el în locul lui.

„Mi-a spus într-o zi: «Ce părere ai de el? Pare foarte capabil. Ar putea fi îngrijitorul casei sau ceva de genul acesta». Mama îi vorbea în spaniolă, bărbatul era din El Salvador. Apoi, a venit să locuiască cu noi. Avea grijă de mine din momentul în care mă trezeam şi până mă băgam la culcare.“

Cameron a povestit apoi că „înlocuitorul“ tatălui său a fost concediat de mama lui, Diandra, după ce fosta soţie a lui Michael Douglas a descoperit că bărbatul era dependent de alcool şi ascundea sub pat mai multe sticle cu vodkă.

Cameron îşi aminteşte şi de perioada în care propriul lui tată ajunsese dependent de droguri şi de sex. Michael Douglas a înşelat-o de nenumărate ori pe Diandra, iar cea din urmă i-a dat un ultimatum: ori caută ajutor specializat, ori se desparte de el. În cele din urmă, la sfârşitul anilor '90, în urma tentativelor eşuate ale actorului de a-şi redresa comportamentul, Michael Douglas şi Diandra au divorţat şi, potrivit spuselor lui Cameron, divorţul a venit ca o eliberare pentru el.

„E trist să-mi amintesc ce s-a întâmplat atunci, dar când părinţii mei mi-au spus că vor divorţa, nu m-a şocat absolut deloc. În fond, am simţit o eliberare“.

Cameron a devenit el însuşi dependent de droguri încă din adolescenţă. Ani mai târziu, în 2010, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru posesie de heroină şi trafic de metamfetamine. Dar, după ce a recunoscut că a contribuit la introducerea de droguri în închisoare, pedeapsa i-a fost mărită şi a petrecut doi ani în plus în spatele gratiilor, într-o celulă izolată, în Cumberland Federal Corrections Institute din statul american Maryland. A fost eliberat în 2017. El trebuia să fie eliberat abia în 2018, dar judecătorii i-au permis să îşi ispăşească restul pedepsei într-un centru de reeducare din cartierul newyorkez Brooklyn.

El a mai fost arestat în 2007 pentru posesie de cocaină, dar avocatul lui a susţinut atunci că poliţistul care l-a arestat nu a urmat procedurile corespunzătoare.

După condamnarea fiului său, Michael Douglas mărturisea, într-o scrisoare prin care cerea indulgenţă judecătorului, că presiunea de a fi crescut în umbra lui a fost cauza pierzaniei tânărului Douglas.

„Am o idee despre presiunea resimţită de cineva care îşi caută propria identitate atunci când a crescut având un tată celebru“, a spus Michael Douglas făcând referire la tatăl lui, Kirk Douglas. „Nu sunt însă sigur că pot să înţeleg ce înseamnă să te descurci atunci când ai două generaţii de celebrităţi în familie“, a adăugat acesta.

În cartea sa de memorii, Cameron a adăugat: „Deşi eu şi tata nu am avut niciodată o relaţie apropiată, aşa cum se întâmplă în multe alte relaţii tată-fiu, acum începem să fim prieteni. Construim abia cum relaţia pe care mi-am dorit-o întotdeauna.“

Michael Douglas, afectat de soarta fiului lui

La puţin timp după arestarea lui Cameron, actorul Michael Douglas a declarat pentru revista „People“ că „încearcă să reziste“ cât poate mai bine în contextul problemelor cu care se confruntă fiul său. „Este o situaţie foarte dificilă şi dureroasă, aşa cum sunt convins că ştie orice mamă sau tată al unui dependent de droguri. Încercăm să ne descurcăm cât putem de bine“, a spus celebrul actor.

De-a lungul anilor, Michael Douglas şi-a vizitat fiul cu regularitate în închisoare şi şi-a exprimat de mai multe ori în mod public dezamăgirea faţă de sistemul penitenciarelor din Statele Unite, în urma pedesei dure aplicate fiului său.

„Acum îl văd de două ori pe lună, deoarece este încarcerat aproape de casa noastră. Este un dependent de droguri, dar şi-a ispăşit pedeapsa mai mult decât ar fi trebuit“, a spus Michael Douglas.

Cameron (stânga), alături de Kirk şi Michael Douglas FOTO Guliver/Getty Images

Cameron Douglas s-a simţit „binecuvântat“

Cameron Douglas a vorbit şi el despre timpul petrecut în spatele gratiilor. În 2013, el a redactat o scrisoare publică, publicată în „The Huffington Post“, în care a vorbit despre această experienţă.

„Acum stau la masa mea, în burta bestiei, pentru a vă trimite o scrisoare. Am petrecut aproape doi ani din pedeapsa mea de peste patru ani de închisoare fiind închis într-o celulă izolată“, scria el în 2013.

Cameron Douglas a pus sub semnul întrebării felul în care persoanele dependente de droguri nonviolente sunt pedespite de actualul sistem de încarcerare american.

Totodată, tânărul actor spunea că se simte „binecuvântat“ de faptul că a beneficiat de sprijinul familiei sale şi că există „un anumit scop frumos, ascuns, în spatele acestei experienţe dureroase“.

Cameron este fiul actorului Michael Douglas cu prima lui soţie, Diandra Douglas, de care starul hollywoodian a divorţat după o căsnicie de 23 de ani. Douglas s-a căsătorit apoi în 2000 cu actriţa Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii - Dylan Michael, născut pe 8 august 2000, şi Carys Zeta, născută pe 20 aprilie 2003.

Cameron Morrell Douglas, născut pe 13 decembrie 1978, a jucat în patru filme: „Mr. Nice Guy“ (1997), „It Runs in the Family“ (2003), „National Lampoon's Adam & Eve“ (2005) şi „Loaded“ (2008). În filmul „It Runs in the Family“, Cameron Douglas a jucat alături de tatăl lui, Michael Douglas, bunicul lui, Kirk Douglas, şi bunica lui, Diana Dill.