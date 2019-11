Fiicele lui Demi Moore, dezvăluiri despre relaţia dificilă cu actriţa. Motivul pentru care nu au vorbit timp de trei ani

La câteva săptămâni după ce Demi Moore şi-a lansat biografia, „Inside Out“, în paginile căreia a făcut mărturisiri dureroase din trecutul ei, două dintre fiicele acesteia au vorbit despre relaţia dificilă cu mama lor.

Demi Moore a mers alături de Rumer (31 de ani) şi Tallulah Willis (25 de ani), pe care le are din căsnicia cu actorul Bruce Willis, la o emisiune online, „Red table talk“, moderată de soţia actorului Will Smith, Jada Pinkett Smith. Moore şi Willis mai au o fiică împreună, pe Scout (28 de ani).

Rumer şi Tallulah au povestit că n-au mai vorbit cu mama lor timp de trei ani şi că ruptura s-a produs în perioada în care Demi Moore era căsătorită cu Ashton Kutcher.

Motivul neînţelegerii a fost faptul că tinerele se simţeau neglijate şi neiubite în timp ce mama lor se străduia să-şi salveze căsnicia şi-şi dorea să aducă pe lume un alt copil.

Fiindcă a pierdut sarcina, Moore a început să abuzeze de alcool. Astfel, fiicele ei au ales să se îndepărteze şi nu au mai vorbit cu ea timp de trei ani, potrivit The Sun.

„Scout şi Tallulah nu au vorbit cu mama timp de trei ani. Am devenit un fel de «ambasador» al familiei, comunicau numai prin intermediul meu. Familia mea aproape că m-a renegat pentru faptul că mai vorbeam cu mama“, a povestit Rumer. Într-un final, şi Rumer a rupt legăturile cu Demi Moore.

„O bună parte din acea perioadă, mai ales cea în care mama a fost cu Ashton, eram atât de furioasă, fiindcă mă simţeam ca şi cum îmi fusese furat ceva. Ca şi cum îmi fusese luat de lângă mine cineva care îmi aparţinea: mama. Am simţit asta mai ales când ea şi-a dorit un alt copil şi nu a reuşit să-l aibă. Era atât de concentrată pe asta şi eu mă gândeam: «Oh, noi nu-i mai suntem de ajuns acum». Ulterior, am rupt legătura cu mama. Am avut o discuţie cu ea şi i-am strigat: «De ce eşti atât de disperată să mai ai un copil? Nu suport ideea asta!». După ce a pierdut sarcina, mai târziu, am găsit pozele în care i se vedea burta şi cât de înaintată era sarcina şi m-am gândit cât de insensibilă fusesem. Şi cum niciodată nu o întrebasem cum se simte“, a povestit Rumer.



Ea a continuat: „La acea vreme, cred că nici eu nu aveam o relaţie prea sănătoasă cu alcoolul. Când am încetat să mai vorbesc cu mama, am luat-o razna. Am început să am atacuri de anxietate, aşa că mă îmbătam, intram în hiperventilaţie şi făceam o criză“, a mai povestit tânăra.

Tallulah a mărturisit că a fost extrem de dezamăgită când îşi vedea mama sub influenţa alcoolului: „A început să consume din nou după ce întreaga mea copilărie se abţinuse. Dar nimeni din familia noastră nu vorbea despre acest lucru, preferau să ne mintă, deşi ne dădeam seama când bea. La un moment dat mi-am dat seama că mă înspăimânta şi că nici ea nu e în siguranţă“.

De asemenea, ele au mărturisit că mama lor era „de nerecunoscut“ în relaţia cu Kutcher. „Mama era o femeie puternică şi mereu stăpână pe situaţie, iar atunci am văzut-o pentru prima dată pierzându-şi controlul în preajma unui bărbat. Ştiu că mă întrebam în sinea mea: «Cine e persoana asta? Nu o mai recunosc!»“, a adăugat Rumer, cea care în cele din urmă a şi internat-o pe Moore într-o clinică de dezalcoolizare.

La rândul ei, Demi Moore a recunoscut că relaţia cu Ashton Kutcher a schimbat-o radical: „Obsesia şi dependenţa mea faţă de Ashton au fost devastatoare, m-au făcut complet indisponibilă din punct de vedere emoţional“. Ea a mărturisit şi că regretă faptul că a renunţat la 20 de ani de abstinenţă pentru a-şi retrăi tinereţea alături de Ashton Kutcher.

Rumer Willis şi mama ei, Demi Moore FOTO Guliver/Getty Images

Demi Moore a fost căsătorită cu Bruce Willis între anii 1997 şi 2000. În 2005, actriţa s-a căsătorit cu Ashton Kutcher, care este cu 16 ani mai tânăr decât ea, şi s-au despărţit în 2011, iar în 2013 au divorţat oficial.

Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis şi Scout Willis (de la stânga la dreapta), la petrecerea de lansare a biografiei actriţei, „Inside Out“, în LA

Demi Moore, violată la 15 ani