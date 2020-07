Fiica lui Michael Jackson, mărturisiri şocante: „Am iubit mai multe femei decât bărbaţi“

În emisiunea online prezentată de iubitul ei, Gabriel Glenn, cântăreaţa a povestit cumplita suferinţă experimentată odată cu pierderea tatălui.

„Au trecut 11 ani şi eu am trecut prin iad, fie că a fost vorba despre lucruri legate de moartea lui, fie despre rahaturile din viaţa mea. Dacă nu vorbesc despre asta, dacă nu mă exprim prin muzica mea despre asta, durerea o să-mi ruineze viaţa şi o să mă deţină ca pe un sclav şi nu îmi doresc acest lucru“, povestea Paris.

Tot în cadrul emisiunii de pe Facebook Watch, fiica lui Michael Jackson a vorbit despre sexualitatea sa pentru prima dată. Deşi între Paris şi Glenn a fost dragoste la prima vedere, fiica megastarului spune că a fost destul de dificil să-şi înţeleagă sexualitatea.

„Mereu am crezut că voi ajunge să mă căsătoresc cu o fată. M-am iubit cu mai multe femei decât bărbaţi. Nu mă consider bisexuală, deoarece m-am întâlnit cu alte genuri decât bărbaţi sau femei. Nu are nicio legătură cu ce ai în pantaloni, n-are nicio legătură cu cromozomii XY, ci are legătură cu ceea ce eşti tu cu adevărat ca persoană“.

Fiica megastarului şi-a amintit şi prima reacţie a tatălui său când şi-a dat seama că fata începuse să-şi înţeleagă sexualitatea.

„Nu înţelegeam că era ceva diferit, se ducea o luptă în mine deoarece tot ceea ce vedeam la TV erau bărbaţi şi femei şi nimic nu avea sens atunci. Dar tata s-a prins imediat, cred că simţit un fel de energie şi a început să mă tachineze ca pe fraţii mei : oh, ai o iubită acum ! Am fost foarte norocoasă să trăiesc asta, mai ales că eram foarte tânără – cred că aveam vreo nouă ani. Nu mulţi copii au această experienţă“.

Michael Jackson a avut 3 copii, Paris, Prince si Blanket, purtaţi de mamă surogat.

„Am foarte multe amintiri cu el. A fost un tată incredibil, iar noi îl iubeam. A încercat să ne educe cât mai bine şi avea mereu grijă de noi. Era foarte protector”, a mărturisit Paris Jackson.