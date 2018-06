Fiica lui Mădălin Voicu se lansează în muzică la 29 de ani: „Am moştenit talentul de la tatăl meu“ FOTO

Nepoata marelui violonist Ion Voicu şi fiica lui Mădălin Voicu (65 de ani), dirijor şi violonist, a anunţat că se va lansa în muzică şi recunoaşte că a moştenit talentul din familie.

Tânăra, care este şi co-prezentatatoarea emisiunii „Se zice că...“ de la TVR 2, va lansa o piesă în colaborare cu artistul Edward Santa, care a participat la selecţia naţională Eurovision, scrie click.ro.

„Voi lansa prima mea piesă, care se numeşte «Magic», împreună cu Luft Records şi Edward Santa, care a participat la «Eurovision» şi la «Vocea României». E prima mea piesă, cu ea mă lansez în lumea muzicală. Pot să spun că am moştenit talentul de la tatăl meu, Mădălin Voicu. Am făcut vioară 15 ani, care mi-a plăcut, dar care mi-a mâncat şi viaţa. Liceul de muzică şi Conservatorul îţi formează vocea. Am zis că e momentul să mă lansez cu această piesă şi să mai lucrez şi la altele în viitorul apropiat“, a povestit Ioana Voicu.

FOTO Facebook