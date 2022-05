Fiica lui Cornel Palade, revoltă la adresa României: «Am plecat pentru că am fost supusă abuzului sexual în ţara mea»

Ada Palade scrie că România este o ţară coruptă, în care a fost abuzată şi tratată josnic, explicând că şi tatăl său s-a lovit de rele tratamente, de-a lungul timpului. „Prostia şi prostituţia sunt ridicate în slăvi” în România, a mai spus tânăra, care a explicat de ce a ales să se mute în altă ţară.

„Mi-am părăsit familia şi ţara natală din cauza mentalităţii, a misoginiei şi sexismului şi a faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia şi prostituţia sunt ridicate în slăvi.

Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu fiind dispreţuit de oameni cărora le lipseşte respectul şi moralitatea. Am plecat pentru că am fost supusă abuzului şi abuzului sexual în ţara mea.“