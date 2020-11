Fiica lui Bruce Willis filtrează cu dezastrul! Rumer a fost surprinsă în compania unui actor celebru

Pandemia a făcut multe victime, una dintre ele fiind atrăgătorul actor Armie Hammer care a găsit, la rândul lui, o nouă „femeie de sacrificiu“ în persoana fiicei lui Bruce Willis.

Recent separat de jurnalista Elizabeth Chamber, dar fără a se fi pronunţat, încă, divorţul, actorul în vârstă de 34 de ani din Call Me by Your Name şi The Social Network s-a lansat, deja, în jocuri amoroase care se vor lăsa, mai mult ca sigur, cu „victime“. Pentru acţiunile lui din timpul pandemiei, dar şi post-pandemice, actorul dă vina pe felul în care a reacţionat creierul lui la perioada lungă de izolare. Întrun interviu acordat revistei americane GQ, el povesteşte calvarul prin care a trecut cât timp a rămas blocat în Insulele Cayman alături de familie. Sună idilic şi exotic, dar efectele asupra psihicului lui Armie au fost dezastroase.

