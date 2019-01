Femeia rănită în accidentul auto provocat de Prinţul Philip: „Nici măcar nu mi-a cerut scuze. Am fost ignorată“. Ce le-a spus Ducele martorilor FOTO

Emma Fairweather (46 de ani) se afla pe locul din dreapta al maşinii care s-a ciocnit cu automobilul condus de Ducele de Edinburgh pe un drum din apropiere de Sandringham, Norfolk. În urma impactului, soţul Reginei a scăpat nevătămat, în timp ce Fairweather şi-a rupt încheietura mâinii, şoferiţa a suferit mai multe tăieturi, iar al treilea pasager, un bebeluş de nouă luni, nu a păţit nimic. Din primele informaţii, coliziunea s-ar fi produs din vina Ducelui.

Într-o serie de interviuri pentru presa britanică, Emma Fairweather a povestit ce s-a întâmplat după ciocnire şi a mărturisit că este dezamăgită de atitudinea Prinţului Philip şi a familiei regale britanice.

Deşi Casa Regală susţine că a transmis un mesaj privat celor două femei implicate în accident, Fairweather neagă acest lucru şi afirmă că singurul mesaj a fost unul fără sens primit de la un poliţist.

„Sunt norocoasă că sunt în viaţă, însă Prinţul Philip nici măcar nu şi-a cerut scuze. A fost o experienţă traumatizantă şi dureroasă, aşa că aveam aşteptări mai mari de la familia regală. Îi iubesc pe membrii familiei regale, însă am fost ignorată şi respinsă. Ar fi însemnat enorm pentru mine dacă Prinţul Philip şi-ar fi cerut scuze, dar nici nu ştiu dacă îi pare rău pentru cele întâmplate. Ştiu că Regina este o femeie foarte ocupată, dar nu cred că era prea mult dacă mi-ar fi trimis un bileţel şi un buchet de flori. În schimb, am primit un telefon de la un ofiţer de poliţie al familiei. Mesajul pe care mi l-a transmis nici măcar nu are sens. Mi-a spus: «Reginei şi Prinţului Philip le-ar plăcea să vă amintiţi de ei»“, a povestit femeia pentru The Telegraph şi Daily Mail.

Cele două maşini după impact FOTO ProfiMedia

În plus, Fairweather susţine că poliţiştii aflaţi la faţa locului le-au sfătuit, pe ea şi pe şoferiţă, să nu vorbească public despre accident şi le-au asigurat că familia regală britanică le va contacta. Femeia a mai precizat că membrii Palatului Buckingham sosiţi la locul accidentului au fost cei care i-au spus Ducelui că nu este o idee bună să stea de vorbă cu victimele, iar după 10 minute a fost transportat la un spital pentru un control.

În ceea ce priveşte impactul, femeia a declarat că a fost atât de şocată încât nu s-a putut opri din urlat şi i-a rugat pe cei sosiţi la locul accidentului să-l salveze pe copilul prietenei sale. Ea a mai precizat că a aflat mai târziu că şoferul Range Rover-ului era nimeni altul decât Ducele de Edinburgh şi asta după ce a văzut că majoritatea celor care au oprit să acorde ajutor se strânseseră în jurul maşinii lui.

Ducele de Edinburgh a anunţat în august 2017 că se retrage din viaţa publică FOTO Guliver/Getty Images

Potrivit martorilor, soţul Reginei le-ar fi spus poliţiştilor că a fost orbit de soare, însă Fairweather susţine că este imposibil, având în vedere că era ceaţă şi înnorat.

Pe de altă parte, o fostă asistentă medicală, Victoria Warne (72 de ani), a fost cea care a oferit primul ajutor victimelor şi susţine că a schimbat câteva cuvinte cu Prinţul Philip, care a întrebat-o dacă pasagerii din celălalt automobil sunt în regulă. „I-am spus că bebluşul nu a păţit nimic, iar una dintre pasagere cel mai probabil are mâna ruptă. Părea foarte îngrijorat şi şocat. Mi-a spus: «Sunt atât de prost!»“, a povestit martora.

Totuşi, Ducele a reuşit să-i înfurie pe britanici după ce, la doar două zile de la accident, a fost surprins conducând fără centura de siguranţă un nou Land Rover. Ulterior, soţul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a primit un avertisment din partea poliţiei.