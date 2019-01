Feli, prima fotografie cu tatăl fiicei sale şi mesajul pentru acesta FOTO

Deşi Feli este cunoscută pentru discreţie când vine vorba de viaţa personală, ea a postat pe contul său de Instagram o poză prin care îl prezintă fanilor pe partenerul ei de viaţă.

În fotografie, artista zâmbeşte larg în timp ce este sărutată pe obraz de cel căruia i-a dăruit-o pe micuţa Luna în urmă cu aproximativ două luni.

Ea a scris şi un mesaj pentru partenerul ei de viaţă: „ I'm lucky I'm in love with my best friend“ (n.r. – „Sunt norocoasă că sunt îndrăgostită de prietenul meu cel mai bun“).

Feli şi iubitul ei, Cătălin FOTO Captură foto Instagram Feli

Cântăreaţa a dezvăluit, în vara anului trecut, că iubitul ei se numeşte Cătălin şi că nu are nicio legătură cu industria muzicii. „E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100 %, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă“, declara ea despre acesta într-un interviu acordat revistei „Unica“.

Cei doi s-au cunoscut în 2017, la o nuntă la care Feli cânta, iar el era invitat. S-au plăcut şi s-au împrietenit, având câteva luni o relaţie la distanţă, Cătălin locuind de trei ani în străinătate. După câteva luni, el a vizitat-o în România şi când l-a condus la aeroport a ştiut că el este cel alături de care va avea un copil. „Mi-am zis: indiferent că ne e scris să fim împreună sau nu, bărbatul ăsta o să fie tatăl copilului meu“, a precizat cântăreaţa.

După alte câteva luni, Cătălin s-a mutat în România şi Feli a rămas însărcinată, deşi nu-şi planificaseră acest lucru. „Cred că o să fiu o mămică protectivă. Sunt destul de panicoasă, dar sper să nu fiu exagerată. Se zice că nu e bine să îţi doreşti să fii prietena copilului tău, dar eu vreau să îi fiu prietenă, aşa cum sunt eu cu mama, cu care pot să vorbesc de toate. Eu, când sunt cu emoţii, bune sau rele, pun mâna pe burtică şi îi vorbesc fetiţei, ca să se liniştească. Iar Cătălin stă noaptea cu mâna pe burta mea şi dimineaţa negreşit vorbeşte cu ea“, a mai povestit Feli.

Artist şi songwriter HaHaHa Production, Feli este una dintre cele mai puternice voci din România, devenită celebră după participarea la „Vocea României“, de la Pro TV. Anul acesta, Feli a participat şi la Eurovision România, unde în finală s-a clasat pe locul trei.

Feli a ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România cu single-ul de debut „Cine te crezi?“, piesă care i-a adus în 2015 şi prima nominalizare pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. În 2016, artista a fost nominalizată pentru a două oară la MTV EMA, de dată această cu single-ul „Creioane colorate“. Vocea să a fost remarcată chiar şi de Charles Aznavour, după ce românca a înregistrat un cover în limba spaniolă a celebrei piese „La Boheme“.

În 2017, Feli a avut un succes extraordinar cu două dintre single-urile sale - „Timpul“, care a rămas în top 10 radio şi TV pentru cinci luni consecutive, şi „Acasă“, care a fost numărul 1 timp de patru săptămâni. În plus, artista şi-a prezentat şi albumul de debut – „Eu sunt Feli“. La începutul anului 2018, ea a lansat alături de Smiley un duet pentru piesă „Vals“, colaborare care i-a adus artistei multe reacţii pozitive.