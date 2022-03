Falsa milionară Anna Sorokin, care a înşelat bănci şi hoteluri din New York cu sute de mii de dolari, rămâne în SUA

Sorokin, care a fost arestată în 2019 pentru că a fraudat hoteluri, bănci şi prieteni cu sute de mii de dolari, „rămâne închisă în centrul ICE (al Poliţiei de migraţie) aşteptând să fie expulzată”, a indicat Agenţia de imigrare şi control al vămilor.

Cotidianul american The New York Post a anunţat luni că Sorokin, care a făcut escrocherii sub numele de împrumut de „Anna Delvey”, era pe punctul de a fi extrădată în Germania cu un zbor cu destinaţia Frankfurt. Dar un purtător de cuvânt al Poliţiei aeroportului din Frankfurt a declarat că Anna Sorokin nu a sosit marţi după-amiază.

Cea care a ajuns între 2016 şi 2017 să înşele elitele newyorkeze, pretinzând că este o bogată moştenitoare, ar fi trebuit să plece luni către Frankfurt, după ce a fost eliberată dintr-un centru de detenţie din statul New York, a scris tabloidul The New York Post, citând surse apropiate cazului.

De naţionalitate germană şi născută în apropiere de Moscova, Anna Sorokin alias Anna „Delvey”, în vârstă de 31 de ani, a fost eliberată din închisoare în februarie 2021 pentru bună purtate, după condamnarea sa cu doi ani mai devreme la închisoare între 4 şi 12 ani pentru furt.

În martie 2021, ea a fost din nou arestată după expirarea vizei sale şi reîncarcerată într-un centru al Poliţiei de migraţie (ICE).

După ce a făcut recurs de mai multe ori, în special pentru a cere rapelul de vaccinare contra Covid-19, ea a făcut apel să rămână în Statele Unite, potrivit NY Post.

Capabilă să construiască minciuni iscusite, tânăra s-a prezentat ca o moştenitoare germană bogată cu 60 de milioane de dolari, ceea ce i-a permis să obţină împrumuturi de zeci de mii de dolari de la mai multe bănci.

Din noiembrie 2016 până în august 2017, ea a călătorit gratuit cu avionul privat, a locuit în palate din Manhattan, fără să plătească vreodată nimic, potrivit justiţiei din New York care estimase un zbor din 2019 la 275.000 de dolari.

Fiica unui şofer şi a unei funcţionare ruse care a emigrat în Germania în 2007, tânăra, sosită la New York în 2013, încercase chiar să obţină un împrumut de 22 de milioane de dolari pentru a lansa un club exclusivist în Manhattan.

Povestea ei incredibilă a sedus-o pe producătoarea de televiziune Shonda Rhimes („Grey's Anatomy”, „Bridgerton”), care a inclus-o într-o mini-serie difuzată timp de o lună pe Netflix, „Inventing Anna”, cu Julia Garner în rolul principal. Potrivit presei de specialitate, Anna Sorokin ar fi primit 320.000 de dolari de la gigantul de streaming.