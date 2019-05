EXCLUSIV Walter Zenga, despre mariajul cu Raluca: „Prefer să am lângă mine o femeie activă, nu una care nu face nimic“

Şi după o rundă de mers cu maşinuţele cu telecomandă, am reuşit să începem şedinţa foto alături de cele două pisici, Vanilla şi Smokey. Am petrecut, apoi, o dupăamiază împreună cu ei pe terasă, povestind despre cum îşi trăiesc viaţa mereu pe drumuri şi cum s-au schimbat în cei 16 ani de relaţie. Asta înainte ca Raluca să pornească într-o nouă călătorie în Hong Kong.

OK!: Ne întâlnim la un an distanţă de la ultimul interviu în OK!. Ce ai făcut în acest an?

Raluca: A fost un an de aventură, am fost, practic, cu rucsacul în spate. De altfel, îmi lansez şi un blog de călătorie în limba engleză, pentru că mă adresez unei audienţe internaţionale. Şi, trăind în Dubai de atâţia ani, am o comunitate. Se va numi onepassionatetraveller.com, un fel de călătorul pasionat.

Dar eşti şi influencer aici.

Da, lucrez cu o agenţie de PR, merg la diverse evenimente.

Şi cum te împarţi între Dubai, aceste călătorii pentru blog şi mersul la Veneţia, la Walter?

Încercăm să împăcăm pe toată lumea. Adică, pentru fiecare călătorie cu care mă răsfăţ pe meleaguri asiatice, trebuie să compensez cu o călătorie la Veneţia, pentru armonie în familie.

Tu ce părere ai, Walter, despre faptul că ea călătoreşte aşa mult?

Walter: Ea a făcut lucrul acesta pentru că eu eram sub contract cu Veneţia. Dar o susţin în tot ceea face, pentru că prefer să am lângă mine o femeie activă şi fericită, nu o femeie care nu ştie să facă nimic. I-am spus că, dacă doreşte, o voi ajuta să promoveze platforma. O voi însoţi în măsura în care pot, pentru că noi avem un capital de imagine mult mai mare împreună.

Citeşte aici continuarea acestui interviu!

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: