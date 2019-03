EXCLUSIV Carmen Brumă & Adina Halas - „Dacă se va mărita Carmen, în luna de miere va merge cu mine“

Pentru cine-şi mai aminteşte emisiunea Noaptea târziu cu Mircea Badea şi Oreste de la Antena 1, îşi reaminteşte şi de ele de acum 20 de ani, anume o brunetă şi o blondă care condimentau atmosfera late-night show-ului cu prezenţele lor sexy. De acolo, asistentele TV Carmen Brumă (42) şi Adina Halas (39) au migrat către alte formate de televiziune, ca realizatoare şi prezentatoare, printre care şi matinalul Trezirea la Realitate, de la Realitatea TV.

OK!: Suntem într-o zi specială, în care tu, Adina, mai adaugi un an.

Adina: Da. La anul deja schimb prefixul! Hai să zicem că la anul fac... 20 de ani. (râde)

Carmen: a schimbat deja prefixul şi pare că a supravieţuit.

Carmen: Deci nu te plânge de faţă cu mine! (râde)

Adina: Adevărul e că acum, la 39 de ani, mă simt mult mai bine decât la 29 sau chiar la 19. Atunci poate că arătam mai bine în fustă scurtă. Dar nu prea ştiam ce voiam, uneori eram închistată, alteori prea rebelă... Eram un om al extremelor. Acum sunt asumată, îmi place unde sunt, ştiu ce am de făcut, ce am de lucrat la mine, dar şi ce nu pot schimba. Am evoluat şi îmi place că am acea stare mentală la care visam atunci când eram mai tânără.

Dar 22, vârsta prieteniei voastre, cum se simte?

Carmen: Groaznic! (râde)

Adina: Prietenia noastră s-a maturizat. Acum îmi dau seama ce pot să fac şi ce nu în relaţia noastră, ce ar deranja-o pe Carmen, ce fel de om este ea, cum aş putea s-o ajut ca s-o potenţez ori s-o ajut chiar lăsând-o în pace, în anumite situaţii. În primii ani, nu-ţi dai seama de lucrurile astea.

Carmen: La început, a fost o perioadă în care stăteam excesiv de mult împreună, pentru că lucram împreună, n-aveam cum să păstrăm distanţa, iar prieteniile de lungă durată, ca orice relaţie de altfel, au nevoie de pauză, au nevoie de aer, de spaţiu. Eu cred că şi într-o relaţie între un bărbat şi o femeie lucrurile stau la fel. Nu trebuie să-l sufoci pe cel de lângă tine, ci să-i laşi spaţiu. Asta am făcut şi noi, instinctiv. Pur şi simplu, când simţeam că era prea mult din una în spaţiul celeilalte, luam pauză şi reluam lucrurile când ne linişteam, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

