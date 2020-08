Ewan McGregor, nevoit să îi cedeze fostei soţii jumătate din avere după finalizarea divorţului

Început în 2018, odată cu oficializarea divorţului lor, procesul celor doi a fost în sfârşit rezolvat pe 14 august. Un judecător din California a decis ca actorul de 49 de ani, care este acum alături de actriţa Mary Elizabeth Winstead, cu care joacă în serialul „Fargo”, va fi nevoit să renunţe la jumătate din averea sa.

Astfel, Eve Mavrakis (designer de producţie) va păstra casa de 6,5 milioane de dolari pe care cei doi o deţineau în Los Angeles, precum şi bijuterii, bani şi 5 din cele 34 de maşini din colecţia fostului său soţ, în valoare de 525.000 de dolari. Cei doi vor împărţi custodia legală şi fizică a celei mai tinere fiice a lor, Anouk, în vârstă de 9 ani.

Actorul a fost cel care a pornit procesul de divorţ, oferind documente Curtei Superioare din Los Angeles, care arătau că el şi fosta sa soţie nu s-au putut înţelege în privinţa sumei de bani pe care o plătea McGregor, conform DailyMail.

Instanţa a decis ca McGregor să plătească pensie alimentară în valoare de aproape 16.000 de dolari pe lună, precum şi o parte din veniturile obţinute în urma filmelor „Angels and Demons”, „The Men Who Stare At Goats” şi „Moulin Rouge”.

Relaţia cu Mary Elizabeth Winstead, criticată de fiica cea mare

Cei doi au fost căsătoriţi pentru o perioadă de 22 de ani, cunoscându-se pe platourile de filmare ale serialului Kavanagh QC. Confirmarea despărţirii lor a sosit în 2017, după ce McGregor a fost văzut alături de Elizabeth Winstead la un restaurant din Londra.

Noua relaţie a lui McGregor a fost criticată public de fiica sa cea mare, Clara, care a jignit-o pe Winstead pe Instagram, postând o fotografie cu cei doi sărutându-se la o petrecere organizată de Vanity Fair în 2014. „Nu a fost cea mai matură reacţie a mea pe care o puteam avea, dar eram furioasă”, a spus atunci Clara.