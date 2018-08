Ethan Hawke, dezvăluiri dureroase despre divorţul de Uma Thurman: „Viaţa mea s-a destrămat“

În plus, starul hollywoodian a declarat, într-un interviu pentru revista GQ , că a fost nevoit să joace în filme comerciale pentru a-i putea plăti fostei sale soţii pensia alimentară.

Cuplul a divorţat în 2003, după un an de la prima nominalizare a lui Ethan Hawke la premiile Oscar pentru rolul din „Training Day“, eveniment pe care actorul l-a descris ca fiind „cel mai bun moment din cariera mea“.

„În multe feluri, ar fi putut fi începutul a ceva semnificativ, poate a validării comerciale. Dar am divorţat la scurt timp şi viaţa mea personală s-a destrămat“, a mărturisit Ethan Hawke.

Ethan Hawke şi Uma Thurman FOTO Guliver/Getty Images

„Când eşti deprimat, e mult mai simplu să vezi tot ce e fals cu privire la oamenii din jurul tău şi în viaţă în general. Pur şi simplu am început să fiu conştient de toate astea. Cât de înşelătoare poate fi celebritatea, cât de înşelător poate fi totul“, a adăugat actorul.

Cei doi actori au împreună doi copii: un băiat în vârstă de 16 ani, Levon, şi o fiică în vârstă de 20 de ani, Maya, care va face parte din distribuţia noului sezon al serialului „Stranger Things“.

Hawke a vorbit în acelaşi interviu şi despre cum divorţul de Uma Thurman i-a influenţat cariera, mărturisind că a fost nevoit să accepte roluri în filme comerciale pe care, de altfel, nu le-ar fi făcut niciodată dacă nu ar fi întâmpinat dificultăţi financiare.

Actorul american a susţinut întotdeauna că nu vrea să facă filme doar pentru a câştiga bani. Cu toate acestea, Ethan a fost nevoit să renunţe la principiile sale pentru a-i putea plăti pensia alimentară fostei sale soţii.

„Cele mai bune filme ale mele nu sunt cele din care am câştigat bani. Trilogia «Before», «Boyhood», «First Reformed», «Dead Poets Society». Dar am 47 de ani. Plătesc pensia alimentară din actorie. Plătesc asigurările de sănătate ale copiilor mei din actorie. Îmi plătesc facturile din actorie. Ajut numeroase organizaţii caritabile din actorie. Am devenit profesionist, deşi nu mi-am dorit niciodată asta. Cumva urăsc profesioniştii“, a mai spus actorul.

Născut pe 6 noiembrie 1970, în Austin, Texas, Ethan Green Hawke este un actor, regizor, scenarist şi romancier american. A fost nominalizat de patru ori la premiile Oscar, la categoriile „cel mai bun actor într-un rol secundar“, pentru „Trening Day“ (2001) şi „Boyhood“ (2014) şi „cel mai bun scenariu adaptat“, pentru „Before Sunset“ (2004) şi „Before Midnight“ (2013). Cel mai recent a jucat în drama „Juliet, Naked“, regizată de Jesse Peretz.