Estelle Harris, memorabilă în rolul mamei lui George Constanza din „Seinfeld”, a murit la vârsta de 93 de ani VIDEO

Pe pagina de Facebook a serialului „Seinfeld” a fost publicat un omagiu: „Cea mai bună mamă din industrie. Odihneşte-te în pace, Estelle Harris”.

Harris era cunoscută mai ales pentru vocea ei distinctă şi pentru rolul din „Seinfeld”, unde a apărut în 27 de episoade. Soţul ei în film a fost Jerry Stiller, care l-a interpretat pe Frank Costanza.



Ea a avut, de asemenea, o carieră solidă şi ca Mrs. Potato Head în filmele din franciza „Toy Story”.

Harris a apărut şi în multe proiecte de animaţie, inclusiv în filme precum „Brother Bear” (2003) şi „Tarzan II” (2005) şi seriale precum „Hercules”, „The Wild Thornberrys” şi „Godzilla: The Series” (toate din 1998).

Cariera lui Harris a început cu reclame şi două roluri mici în filmele din 1977 „Looking Up” şi „Summerdog”. A apărut şi în „Once Upon a Time in America” (1984) de Sergio Leone. A fost invitată în „Married… With Children”.