Emilia Clarke s-a bâlbâit de emoţie la prima sa întâlnire cu Prinţul Williams: reacţia stângace şi amuzantă a actriţei

Deşi ea însăşi este o regină în universul imaginar al lui George R.R. Martin, chiar şi lui Daenerys i s-au înmuiat puţin genunchii în faţa prinţului britanic. Actriţa Emilia Clarke, care o interpretează pe Mama Dragonior în „Game of Thrones“, a recunoscut în cadrul emisiunii „Late Night with Seth Meyers“ că s-a bâlbâit în momentul întâlnirii sale cu Prinţul William, după ce i s-a ţinut un scurt instructaj de protocol:

„Este un lucru înfricoşător să mergi la palat. Eu doar mă relaxam şi ei m-au anunţat că «Prinţul William soseşte»“, iar eu eram ceva de genul „Ah, cool, super“. Eram chiar relaxată şi totul era bine, când ei mi-au spus „Nu poţi să te întorci cu spatele!“, aşa că eu le-am zis: „Nicio grijă!“, iar ei au continuat „Trebuie să i te adresezi cu Alteţa Ta Regală“. Doar după aceea poţi să îl numeşti Prinţul William şi sunt o mulţime de alte formalităţi de care trebuie să ţii cont“.

Toate bune şi frumoase, dar lucrurile au scăpat puţin de sub control atunci când viitorul rege al Angliei a apărut în faţa ei: „Pentru un anume motiv, poate pentru că eram speriată, nu am reuşit să pronunţ «Alteţa Ta Regală», aşa că am spus ceva precum «ra...ra...». Este cam tot ce am putut“, a povesti cu umorul characteristic actriţa, potrivit revistei Marie Claire